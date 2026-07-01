ΑΕΚ: Στην τελική ευθεία οι ανανεώσεις των Γιόβιτς και Πήλιου

Η ΑΕΚ συνεχίζει τον σχεδιασμό της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ολοκλήρωση δύο σημαντικών υποθέσεων που αφορούν το υπάρχον ρόστερ. Οι περιπτώσεις του Λούκα Γιόβιτς και του Σταύρου Πήλιου βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, με τις εξελίξεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Σέρβος επιθετικός αποτελεί έναν από τους ποδοσφαιριστές στους οποίους η ΑΕΚ θέλει να επενδύσει και για τα επόμενα χρόνια. Από την πρώτη στιγμή υπήρχε κοινή διάθεση για συνέχιση της συνεργασίας, ενώ οι δύο πλευρές διατήρησαν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, απομένουν ορισμένες τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία, χωρίς να υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Στόχος είναι ο Γιόβιτς να έχει διευθετήσει το θέμα του συμβολαίου του πριν από την έναρξη του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί χωρίς εκκρεμότητες στο νέο αγωνιστικό πλάνο.

Θετικές είναι οι εξελίξεις και στην υπόθεση του Σταύρου Πήλιου. Οι επαφές για την επέκταση της συνεργασίας βρίσκονται επίσης σε προχωρημένο στάδιο και στην ΑΕΚ επικρατεί αισιοδοξία ότι σύντομα θα υπάρξει οριστική συμφωνία. Μάλιστα, δεν αποκλείεται η ανανέωση του Έλληνα ακραίου αμυντικού να ολοκληρωθεί ακόμη και πριν από εκείνη του Γιόβιτς.

Στο μεταξύ, οι «κιτρινόμαυροι» συνεχίζουν να κινούνται και στο μεταγραφικό μέτωπο, με βασικό στόχο την απόκτηση ενός χαφ πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την Ολλανδία, ώστε ο νέος ποδοσφαιριστής να ενσωματωθεί από την αρχή στην καλοκαιρινή προετοιμασία.

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