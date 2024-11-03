Παναθηναϊκός: Από τον Βόλο στη Σουηδία, η στήριξη του κόσμου του είναι συγκλονιστική

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Βόλο σήμερα το απόγευμα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τους Πράσινους να θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί στην νέα εποχή του Ρούι Βιτόρια, ώστε να ξεκινήσουν τη δική τους αντεπίθεση. Ο κόσμος της ομάδας δίνει δυναμικό παρών και στηρίζει την ομάδα στο νέο ξεκίνημά της, με τους φιλάθλους να μην μένουν μόνο εκεί, αλλά να ετοιμάζουν και δυναμική αποστολή στη Σουηδία.

Συγκεκριμένα, 3.000 κόσμος αναμένεται να βρεθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για να στηρίξει τον Παναθηναϊκό, ενώ 1.500 άτομα πρόκειται να ταξιδέψουν στη Σουηδία για να δουν από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Djurgårdens την ερχόμενη Πέμπτη.

