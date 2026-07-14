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Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αύριο Τετάρτη, πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια και μελτέμι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη . 

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Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη   Γενικά αίθριος καιρός, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά.   Οι άνεμοι θα πνέουν Β  4 με 6 και στο Α – ΝΑ Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ  Η θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς , στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς . 

Την Τετάρτη Σχεδόν αίθριος καιρός Άνεμοι  Β 4 με 5 , στο Α. Αιγαίο 6 και  τοπικά 7 μποφόρ. Η Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. 

Τέλος την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα Κ και Β ορεινά , οι Β άνεμοι στο Κ και Ν  Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Αττική   

Καιρός σήμερα ηλιοφάνεια  Άνεμοι: Β  3 με 5 μποφόρ. Η Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Σχεδόν  αίθριος.  Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.  

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
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