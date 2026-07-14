Σήμερα Τρίτη Γενικά αίθριος καιρός, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6 και στο Α – ΝΑ Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς , στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς .

Την Τετάρτη Σχεδόν αίθριος καιρός Άνεμοι Β 4 με 5 , στο Α. Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα Κ και Β ορεινά , οι Β άνεμοι στο Κ και Ν Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Αττική

Καιρός σήμερα ηλιοφάνεια Άνεμοι: Β 3 με 5 μποφόρ. Η Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Σχεδόν αίθριος. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

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