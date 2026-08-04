Παναθηναϊκός: Παλιά του τέχνη… κόσκινο κόντρα σε Βουλγάρους

Ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει πίσω του την πρόκριση απέναντι στην Πάκσι και πλέον στρέφει την προσοχή του στις δύο αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι «πράσινοι», αν προκριθούν τότε για να βρεθούν στην League Phase της διοργάνωσης θα πρέπει να ξεπεράσουν το εμπόδιο της ηττημένης από τον αγώνα της Χράντετς Κράλοβε με την Μπεσίκτας.

Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει συνολικά 8 αγώνες κόντρα σε ομάδες από τη Βουλγαρία. Με την προϊστορία να είναι απόλυτα ισορροπημένη, μιας και οι «πράσινοι» μετρούν 4 νίκες και ισάριθμες ήττες. Σε επίπεδο τερμάτων, το «Τριφύλλι» έχει πετύχει 12 γκολ και έχει δεχτεί 9.

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Πηγή: skai.gr

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