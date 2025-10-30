Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στις αναμετρήσεις των «αιωνίων» στα ευρωπαϊκά παρκέ

Οι «αιώνιοι» επιστρέφουν την Παρασκευή (31/10) στα ευρωπαϊκά παρκέ έτοιμοι για μεγάλες μάχες και ο bwinΣΠΟΡ FM 94.6 σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση.

Αρχίζουμε στις 20:00 με τη σύγκρουση του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR με τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, λίγο μετά τον θρίαμβο των Μονεγάσκων στο ΣΕΦ. Τις προσπάθειες των παικτών του Εργκίν Αταμάν για το «2 στα 2» μέσα στην εβδομάδα, σας μεταφέρει από το Πριγκιπάτο ο Γιώργος Πετρίδης.

Στις 21:15 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού με την Χάποελ Τελ Αβίβ. Οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλουν μπροστά στον κόσμο τους να επανέλθουν στις νίκες, κόντρα στους πρωτοπόρους του Δημήτρη Ιτούδη. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας.

Μετά το τέλος των αγώνων, παραμένουμε στους 94,6 για σχολιασμό και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι γραμμές και μπαίνουν στο παιχνίδι οι ακροατές.

ΜΟΝΑΚΟ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟR, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ- ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ.

Νιώστε την ένταση της φετινής Euroleague στον bwinΣΠΟΡ FM 94.6.

