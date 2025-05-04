Παναθηναϊκός και Εφές βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μία μεγάλη αγωνιστική «μάχη», καθώς την Τρίτη (06/05, 21:45) θα διεκδικήσουν την πρόκριση στο Final Four, στο Game 5 της μεταξύ τους σειράς στο ΟΑΚΑ για την Ευρωλίγκα.

Σύμφωνα, όμως, με Ιταλό δημοσιογράφο, αυτό δεν είναι το μοναδικό πεδίο... αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο ομάδων που αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα. Όπως ανέφερε ο Οράτσιο Κάουκι, οι «πράσινοι» κοιτάζουν με ενδιαφέρον την περίπτωση του Ελάιτζα Μπράιαντ, του οποίου το συμβόλαιο με την Εφές ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι.

«Ο Ελάιτζα Μπράιαντ έχει καταλήξει στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού. Η Εφές προσπαθεί να κανονίσει ανανέωση συμβολαίου για να διατηρήσει τον παίκτη και να αποφύγει τον ανταγωνισμό από άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας.

Αυτό που μπορούμε να αναφέρουμε είναι ότι η Έφες έχει υποβάλει μια αρχική πρόταση ανανέωσης στον Μπράιαντ, η οποία ωστόσο δεν έχει γίνει δεκτή από τον παίκτη και την παρέα του προς το παρόν. Από όσο καταλαβαίνουμε, η Έφες έχει προσφέρει 1,3 εκατομμύρια ανά σεζόν στον Αμερικανό παίκτη για δύο χρόνια.

Ο παίκτης και η πλευρά του έχουν αρνηθεί προς το παρόν, γνωρίζοντας ότι η τιμή του παίκτη είναι καταδικασμένη να αυξηθεί δεδομένου του ενδιαφέροντος του Παναθηναϊκού και της πιθανής συμπερίληψης άλλων συλλόγων από τώρα μέχρι το τέλος της σεζόν», αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα.

