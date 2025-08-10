Γιούρι Λοντίγκιν: Το τιμιότερο back up του Παναθηναϊκού την τελευταία πενταετία

Ο Γιούρι Λοντίγκιν αποτελεί πλέον παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, με την ομάδα να επιβεβαιώνει επίσημα το τέλος της συνεργασίας τους. Ύστερα από μια τριετία, πολλές συγκινήσεις και ένα κύπελλο, ο 35χρονος κίπερ ψάχνει την επόμενη ομάδα του. Αυτή πιθανότατα θα είναι ο Λεβαδειακός. Ο Γιούρι φόρεσε την πράσινη φανέλα από το καλοκαίρι του 2022 ως σήμερα.

Μπορεί ποτέ να μην ήταν η πρώτη επιλογή των προπονητών, όμως ουδέποτε αμφισβητήθηκε η ποδοσφαιρική του αξία. Είναι ένας τερματοφύλακας με βαρύ βιογραφικό, σε Ελλάδα και Ευρώπη, που μάλιστα έχει παίξει και στους δυο αιώνιους.

Το Paopantou σας παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές του Λοντίγκιν με το “τριφύλλι” στο στήθος, μια αναδρομή – παράσημο για την παρουσία του στον σύλλογο.

Πηγή: skai.gr

