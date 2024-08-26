Γιατί ο Σπόραρ δεν πανηγύρισε, η κίνηση με τα χέρια αλά δάκρυα …

Όλοι είδαμε ότι ο Σπόραρ δεν πανηγύρισε. Το γιατί το αντιλαμβάνεστε…

Ο παίκτης βρίσκεται προ των πυλών της Σλόβαν Μπρατισλάβας που διεκδικεί την μεταγραφή του.

Και πιέζει ολοένα και περισσότερο. Ωστόσο το τριφύλλι παραχωρεί μόνο εφόσον ικανοποιηθεί οικονομικά.

Ο φορ των πράσινων εισέπραξε μεγάλη αμφισβήτηση από τον κόσμο της ομάδας πέρυσι.

Έτσι πήρε την απόφαση να φύγει. Ωστόσο πρέπει αρχικά να υπάρχει συμφωνία των δυο συλλόγων, κάτι που δεν υφίσταται στην παρούσα φάση.

