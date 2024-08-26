Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απέρριψε 4 εκατ. ευρώ για Μορόν ο Άρης - Πρόταση Καρυπίδη για αναπροσαρμογή συμβολαίου

«Όχι» σε προσφορά από τη Σαουδική Αραβία για την παραχώρηση του Λορέν Μορόν είπε ο Άρης και έκανε αντι-πρόταση για νέο συμβόλαιο 

Μορόν

Υψηλή πρόταση για τον Λορέν Μορόν απέρριψε ο Άρης.

Στους «κίτρινους» έφτασε προσφορά ύψους 4 εκατ. ευρώ από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας για την παραχώρηση του Ισπανού επιθετικού.

Ωστόσο, από την πλευρά του Θόδωρου Καρυπίδη ξεκαθαρίστηκε ότι ο παίκτης δεν πωλείται με αυτά τα χρήματα.

Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά ο πρόεδρος του Άρη έκανε πρόταση στον Μορόν για αναπροσαρμογή αποδοχών και επέκταση του συμβολαίου του.

Χωρίς αυτό να σημαίνει πάντως ότι σταματά η προσπάθεια για ενίσχυση στη γραμμή κρούσης, αφού εξετάζεται κι άλλος επιθετικός.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άρης ποδόσφαιρο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark