Ευρωλίγκα - Final Four: Στον τελικό ο Ολυμπιακός με θρυλική ανατροπή επί της Μονακό

Το ματς

Με τους Φαλ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Πολύ νευρική αρχή από τους «ερυθρόλευκους», με αρκετά χαμένα λέι απ και τη Μονακό να πηγαίνει στο 1-6, στα πρώτα τρία λεπτά. Οι Κάναν και Παπανικολάου «ξεκόλλησαν» επιθετικά την ομάδα του Πειραιά, αλλά τα λάθη και η τραγική αστοχία επέστρεψαν και οι Λόιντ και Τζέιμς πήγαν τους Μονεγάσκους στο +6 (6-12), στο 6’. Στη συνέχεια, οι παίκτες του Μπαρτζώκα βρήκαν τρίποντα από Βεζένκοφ και Παπανικολάου, αλλά ο Τζέιμς συνέχισε το ίδιο «ζεστός» έξω από τα 6,75μ. για το +7 (11-18) της ομάδας του Πριγκιπάτου, η οποία έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +6 (14-20).

Με «όπλο» την άμυνα και πρωταγωνιστές τους ΜακΚίσικ και Σλούκα, ο Ολυμπιακός μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 8-2, για την ισοφάριση (22-22), στο 13’. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Απανωτά φθηνά λάθη, τραγική αστοχία (ακόμη και στις ελεύθερες βολές) έδωσαν την ευκαιρία στη Μονακό να πάει στο +7 (26-33), με Οκόμπο και Τζέιμς, στο 17’. Το τελευταίο τρίλεπτο ήταν ακόμη πιο καταστροφικό για την ομάδα του Πειραιά. Οι παίκτες του Μπαρτζώκα δεν έβαζαν καλάθι εντός πεδιάς ούτε με… αίτηση, ενώ ακόμη και στις βολές παρέμειναν πολύ μέτριοι. Από την άλλη, οι Οκόμπο και Τζέιμς εκμεταλλεύονταν κάθε λάθος και κάθε καλάθι στο ανοικτό γήπεδο και έτσι οι Μονεγάσκοι πήγαν στα αποδυτήρια με το +12 (29-41).





Ένας άλλος ο Ολυμπιακός βγήκε από τα αποδυτήρια στο δεύτερο μέρος. Οι «ερυθρόλευκοι»… δάγκωναν στην άμυνα και με τους Βεζένκοφ, Παπανικολάου και Φαλ να βρίσκουν ρυθμό στην επίθεση έτρεξαν σερί 14-0, για το προβάδισμα (43-41), στο πρώτα τέσσερα λεπτά. Ο Οκόμπο έκοψε προσωρινά το σερί των Πειραιωτών, αλλά η απάντησή τους ήταν άμεση και το ίδιο… βροντερή, με αυτό να ήταν το μοναδικό καλάθι από το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς! Με την άμυνά τους οι παίκτες του Μπαρτζώκα υποχρέωσαν σε απανωτά λάθη τους Μονεγάσκους και με τον Γουόκαπ να κάνει τρομερό παιχνίδι δημιουργικά, κρατώντας «ζεστούς» Βεζένκοφ και Παπανικολάου και ένα τρίποντο… κερασάκι του Λαρεντζάκη στο τέλος, ο Ολυμπιακός έκανε σερί 13-0, για το +13 (56-43), στο τέλος της τρίτης περιόδου.



Η Μονακό μπήκε πιο επιθετικά στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Ολυμπιακό να συντηρεί τη διψήφια διαφορά του (60-49), μέχρι το 33’. Ακολούθησαν δύο λάθη των «ερυθρόλευκων» που έδωσαν σερί 4-0 (60-53) στους Μονεγάσκους, αλλά απάντησαν άμεσα με τον ίδιο τρόπο, για το νέο +11 (64-53), στο 35’. Στη συνέχεια, ο ρυθμός του ματς έπεσε, βολεύοντας τους Πειραιώτες, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν τον Φαλ για το νέο +13 (68-55), στο 36’. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο Ολυμπιακός είχε φέρει το παιχνίδι στα… μέτρα του, παίζοντας σωστά με τον χρόνο και διατηρώντας την απόσταση ασφαλείας έφτασε στη νίκη με το τελικό 76-62.



Τα δεκάλεπτα: 14-20, 29-41, 56-43, 76-62

𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐬 👏 @Olympiacos_BC have a chance to claim the Championship this Sunday! #F4GLORY pic.twitter.com/QwRRHdfTrl