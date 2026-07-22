Προπονητής Πάκσι: «Γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε το φαβορί, αλλά θέλουμε την έκπληξη»

Την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για την νίκη και την πρόκριση εξέφρασε ο προπονητής της Πάκσι στην συνέντευξη Τύπου της αυριανής αναμέτρησης, της πρώτης επίσημης για τη νέα σεζόν.

Ο Γκιόργκι Μπόγκναρ ωστόσο επεσήμανε ότι η ομάδα του θέλει να κάνει την έκπληξη και έδειξε να γνωρίζει καλά τους πράσινους.

Ανέφερε ότι το ρόστερ των πράσινων έχει αλλάξει και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο θέλει ο Νίστρουπ να αγωνίζεται πια η ομάδα του συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό του Ράφα Μπενίτεθ.

«Σε αντίθεση με τις προηγούμενες δύο σεζόν, όταν μετά από μόλις δύο εβδομάδες προετοιμασίας έπρεπε να αγωνιστούμε σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και το ρόστερ δεν ήταν ακόμη ολοκληρωμένο, αυτή τη φορά έχουμε φτάσει σε καλύτερο επίπεδο. Το ρόστερ έχει διαμορφωθεί, έχουμε δώσει δέκα φιλικά παιχνίδια και γνωρίζουμε πολύ καλύτερα την ομάδα μας.

Ο Παναθηναϊκός διαθέτει καλύτερο υλικό από εμάς, όμως εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε το δικό μας αγωνιστικό πλάνο. Φυσικά θα υπάρξουν στιγμές στο παιχνίδι που θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε στον αντίπαλο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ζητούσε από την ομάδα του ένα πιο προσεκτικό και συγκρατημένο στυλ, ενώ ο νέος τεχνικός, Τζέικομπ Νίστρουπ, προτιμά ένα πιο επιθετικό μοντέλο, με έντονο πρέσινγκ, επιθετική ανάκτηση της μπάλας και άμυνα με στόχο την πίεση πάνω στην μπάλα», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η μόνη θέση που παίζεται στην 11άδα της ομάδας του είναι αυτοί του δεξιού χαφ καθώς είναι τραυματίες οι δύο παίκτες παίζουν εκεί.

Ο Μπάλας Μπάλογκ εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ομάδας και σχολίασε για το ματς:

«Έρχεται στο Πάκσι μία από τις καλύτερες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε το φαβορί, όμως στην έδρα μας θέλουμε να κάνουμε την έκπληξη. Θα μπούμε στη μάχη με σεμνότητα αλλά και αποφασιστικότητα, προσπαθώντας να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση», κατέληξε.

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