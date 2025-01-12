«Ο Κώστας Σημίτης είχε ένα σπουδαίο όραμα για τη χώρα: Να πηγαίνουμε πάντα μπροστά και ποτέ πίσω, να θεωρούμε την Ελλάδα αυτοδικαίως κομμάτι του πυρήνα της Ευρώπης, να μην εγκαταλείπουμε ποτέ την προσπάθεια για μια κοινωνία δίκαιη με λιγότερες ανισότητες, να μην σπαταλάμε το κύρος των θεσμών κυνηγώντας συγκυριακά οφέλη. Γι' αυτό έτρεφα βαθιά εκτίμηση για το πρόσωπο του. Μαζί του, εμείς οι πολιτικοί της νεότερης γενιάς, είδαμε ότι το ανέφικτο μπορεί να γίνει εφικτό μέσα από σχέδιο και σκληρή δουλειά», επισημαίνει , μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε άρθρο του στην ειδική έκδοση της εφημερίδας «Το Βήμα» για τον Κώστα Σημίτη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ότι ο αποδημήσας πρώην πρωθυπουργός «υποστήριζε ότι καμία μεταρρύθμιση δεν είναι κοινωνικά ουδέτερη, και συσπείρωσε μια ευρεία κοινωνική πλειοψηφία γύρω από το πολιτικό όραμα του εκσυγχρονισμού με ξεκάθαρο προοδευτικό περιεχόμενο». «Ο πραγματικός προοδευτικός εκσυγχρονισμός σημαίνει ενίσχυση και σεβασμό των θεσμών, όχι υποβάθμιση του κράτους δίκαιου. Σημαίνει διαφάνεια και υπευθυνότητα στη λήψη των αποφάσεων, δίκαιο μέρισμα από την ανάπτυξη, δυναμική σύγκλιση με την πιο ανεπτυγμένη Ευρώπη και όχι διεύρυνση των ανισοτήτων. Σημαίνει συγκρούσεις εκεί που πρέπει για να σπάσουν αγκυλώσεις και παθογένειες», σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης τονίζοντας παράλληλα πώς το έργο των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1996-2004 άνοιξε νέους δρόμους για τον λαό μας δίνοντας αέρα γνήσιας περηφάνιας και βαθιάς ανανέωσης στην ελληνική κοινωνία.

Υπογραμμίζει ότι τα επιτεύγματα της κυβέρνησης του Κώστα Σημίτη είναι εθνικά επιτεύγματα και σταθμοί στην ιστορία του τόπου και η ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη φέρει την υπογραφή αυτού του διορατικού ηγέτη, που δεν τον άγγιξε η εξουσία και τα προνόμιά της. «Ήταν το πολιτικό αντίδοτο στη φαυλότητα και την αλαζονεία της εξουσίας. Με το προσωπικό του παράδειγμα έδινε απάντηση στην πόλωση και στους κάθε λογής διχασμούς», συμπληρώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ,επισυνάπτοντας χαρακτηριστικό το απόσπασμα από το βιβλίο του Κώστα Σημίτη, «Δρόμοι ζωής», στο οποίο περιγράφει την ατμόσφαιρα αμέσως μετά από την εκλογή του στην πρωθυπουργία. «Οι δημοσιογράφοι με βομβάρδιζαν με ερωτήσεις, θέλοντας κυρίως να μάθουν αν θα προχωρούσα σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης, για να απομακρύνω όσους είχαν ταχθεί εναντίον μου. Η σπουδή τους να προδικάσουν εκδικητικές συμπεριφορές αποτελούσε δείγμα της κυρίαρχης νοοτροπίας. Επιδίωξή μου δεν ήταν η εκκαθάριση λογαριασμών, αλλά η συσπείρωση του ΠΑΣΟΚ».

«Με τον ίδιο τρόπο που διαχειρίστηκε το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε και τη χώρα, πάντα με την αγωνία της συνεχούς προόδου σε όλα τα επίπεδα. Ήταν ένας ακατάβλητος σύμβουλος και καθοδηγητής. Μαζί του ενηλικιώθηκε πολιτικά η γενιά μας και το δικό του παράδειγμα θα κρατήσουμε. Ο Κώστας Σημίτης ανέφερε ότι οι ευκαιρίες για την παράταξη μας δεν είναι άπειρες. Αυτήν την ευκαιρία θα την αξιοποιήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, πιστοί στην παρακαταθήκη του», καταλήγει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

