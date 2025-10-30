«Η εξαγγελία της κυβέρνησης για επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ στο νερό αποτελεί παραδοχή της διαχρονικής της αδράνειας απέναντι στο πιο κρίσιμο εθνικό αγαθό», υποστηρίζουν σε κοινή ανακοίνωση τους ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μανώλης Χριστοδουλάκης και ο Τομέας Περιβάλλοντος, σχετικά με τα μέτρα της κυβέρνησης για τη λειψυδρία.

Στην ανακοίνωση τους με τίτλο: «Η κυβέρνηση μετατρέπει τη λειψυδρία σε κοινωνική αδικία», σημειώνουν ότι η αντιμετώπιση της λειψυδρίας απαιτεί εθνικό σχέδιο, κοινωνική ευαισθησία και τεχνοκρατική επάρκεια και υπογραμμίζουν ότι «η κυβέρνηση οφείλει να ακυρώσει άμεσα τις αυξήσεις και να δημιουργήσει έναν Κεντρικό Δημόσιο Φορέα για το Νερό, που θα υπηρετεί το κοινωνικό συμφέρον και όχι τις επικοινωνιακές ανάγκες του Μαξίμου».

Αναφέρουν ότι «χρειάστηκε η υδατική πίεση στην Αττική να φτάσει στο κόκκινο - με τα αποθέματα να καταρρέουν από 902 σε 377 εκατ. κυβικά μέτρα - για να ανακοινωθούν έργα ‘κατεπείγοντος' που θα ολοκληρωθούν το 2029» και πως «η κυβέρνηση έρχεται καθυστερημένα να διαχειριστεί μια κρίση που η ίδια προκάλεσε με την ανευθυνότητα και την απουσία στρατηγικού σχεδίου».

Ειδικότερα, κατηγορούν την κυβέρνηση για απουσία Εθνικής Στρατηγικής και Κεντρικού Φορέα: «Αντί για σχέδιο, η κυβέρνηση επιλέγει αποσπασματικά μέτρα. Η έλλειψη Εθνικής Στρατηγικής για το νερό και η απουσία Κεντρικού Δημόσιου Φορέα που θα βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, οδηγούν τη χώρα σε αδιέξοδο. Η διαχείριση του νερού απαιτεί ενιαίο σχεδιασμό, διαφάνεια και τεχνογνωσία, όχι πολιτικές σκοπιμότητες».

Επιπλέον, την κατηγορούν για κόστος που θα επωμιστούν οι πολίτες: «αντί να χρηματοδοτήσει έγκαιρα τις υποδομές με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, η κυβέρνηση φορτώνει το κόστος στους πολίτες με αυξήσεις 2-3 ευρώ στους λογαριασμούς ύδατος. Το μέτρο είναι άδικο και κοινωνικά ανάλγητο. Απαιτούμε δίκαιη τιμολογιακή πολιτική, με κοινωνικά κριτήρια. Οι μεγάλοι χρήστες, βιομηχανίες και τουριστικές μονάδες που καταναλώνουν δυσανάλογα, πρέπει να επιβαρυνθούν περισσότερο».

Επίσης την κατηγορούν για εγκατάλειψη της Περιφέρειας: «Η κυβέρνηση επικεντρώνεται σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αφήνοντας την Περιφέρεια να ‘βάλει πλάτη'. Οι άνυδρες περιοχές της χώρας μένουν εκτός σχεδίου, με πρόχειρα έργα αφαλάτωσης και χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Η ανακύκλωση νερού (όπως στην Ψυττάλεια) και η αντιμετώπιση των διαρροών στα δίκτυα πρέπει να αποτελούν βασικές προτεραιότητες, όχι δευτερεύοντα σημεία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

