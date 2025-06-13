Χρηματοδότηση έργων και υποδομών στα λιμάνια των νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου, όπου τα ακτοπλοϊκά πλοία αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες προσέγγισης σε ακραίες καιρικές συνθήκες, ζητά ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς με κατεπείγουσα ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην ερώτησή του ο Γ. Αυτιάς τονίζει τα εξής:

«Τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους είναι εκτεθειμένα πολλούς μήνες του έτους, σε ακραία καιρικά φαινόμενα και σε πολλές περιπτώσεις τα ακτοπλοϊκά πλοία αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες προσέγγισης. Ιδίως, κατά τους χειμερινούς μήνες η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δυσχερής και αρκετές φορές άκρως επικίνδυνη λόγω των ισχυρών ανέμων.

Ενδεικτικά, το λιμάνι στο Καρλόβασι στη νήσο Σάμο, όπως τονίζουν οι ειδικοί είναι απροστάτευτο από ισχυρούς βόρειους ανέμους με μη ολοκληρωμένες επεκτάσεις που έγιναν προ πολλών ετών. Εκτιμάται από ειδικούς ότι είναι άκρως απαραίτητη η χρηματοδότησή του για την κατασκευή δύο εσωτερικών προβλητών (μόλων) που θα προστατεύσουν την εσωτερική λεκάνη του λιμένα και θα επιτρέψουν την άνετη αγκυροβόληση των σκαφών.

Στον κόλπο Μαραθόκαμπου στη Σάμο, οι νότιοι άνεμοι δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία του λιμένα, όπως επίσης και σοβαρά προβλήματα διάβρωσής του. Είναι πολλές οι περιπτώσεις λιμένων στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, που χρειάζονται άμεση χρηματοδότηση.

Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και τα λιμάνια που βρίσκονται στο Ιόνιο Πέλαγος, όπως της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Προτίθεστε να χρηματοδοτήσετε έργα στα λιμάνια των νησιών, που αποτελούν παράγοντα Περιφερειακής Ανάπτυξης, ώστε να καταστούν απολύτως λειτουργικά ακόμη και σε ακραία καιρικά φαινόμενα;

2. Υπάρχει πρόβλεψη αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών, ώστε να είναι περισσότερο ανθεκτικές;».



