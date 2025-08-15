Χαρδαλιάς: Ο Δεκαπενταύγουστος είναι μία ευκαιρία να αναστοχαστούμε το «μαζί»

Μήνυμα για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έστειλε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Το μήνυμα Χαρδαλιά

«Ο Δεκαπενταύγουστος, κορυφαία εορτή της Ορθοδοξίας και βαθιά ριζωμένη στις παραδόσεις και το συλλογικό μας βίωμα, ξεπερνά τα όρια μιας θρησκευτικής επετείου. Είναι ημέρα εθνικής αυτογνωσίας, κοινωνικής ενότητας και πολιτισμικής μνήμης. Είναι μια στιγμή που ενώνει τον λαό μας γύρω από κοινές αξίες: την πίστη, την αλληλεγγύη, τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ο Δεκαπενταύγουστος είναι και μία ευκαιρία να αναστοχαστούμε το «μαζί». Σε μια εποχή έντονων παγκόσμιων προκλήσεων, απειλών και κοινωνικών ανισοτήτων – η ενότητα, η μέριμνα για τον συνάνθρωπο και η συλλογική ευθύνη δεν είναι πολυτέλεια. Είναι αναγκαιότητα. Χρειαζόμαστε περισσότερη δικαιοσύνη, περισσότερη αλληλεγγύη, περισσότερη ανθρωπιά.

Σήμερα, τιμούμε επίσης τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, που γιορτάζουν υπό την προστασία της Υπερμάχου Στρατηγού. Τις γυναίκες και τους άνδρες μας που, με αίσθημα καθήκοντος και βαθύτατης ευθύνης, υπηρετούν και προασπίζονται καθημερινά την ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία μας.

Τις ώρες όμως αυτές, η σκέψη μας βρίσκεται και δίπλα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές, αλλά και σε όλες και όλους που μάχονται στην πρώτη γραμμή για να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και το φυσικό μας περιβάλλον. Η αλληλεγγύη, η στήριξη και η ενότητα είναι το πιο ισχυρό μας όπλο απέναντι σε κάθε δυσκολία.

Ας είναι αυτή η ημέρα όχι μόνο αφορμή για κατάνυξη, αλλά και για ουσιαστική σκέψη πάνω στο ποια κοινωνία θέλουμε να χτίσουμε. Μια κοινωνία που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω, που θα υπερασπίζεται τα δικαιώματα όλων, που θα προχωρά μπροστά με συλλογικό όραμα.

Ο Δεκαπενταύγουστος ας είναι πηγή δύναμης και σημείο αναφοράς για μια κοινωνία πιο δίκαιη και ανοιχτή.

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!

Με υγεία, ειρήνη και προσήλωση σε ό,τι μας ενώνει».

