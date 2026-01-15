Λογαριασμός
Βουλή: Την Τετάρτη η συζήτηση για σύσταση διακομματικής επιτροπής στον πρωτογενή τομέα

Η συζήτηση της πρότασης του πρωθυπουργού θα διεξαχθεί στη σκιά των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς οι αγρότες θέλουν να συνεχίσουν τον αγώνα τους

Μητσοτάκης

Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση της πρότασης του πρωθυπουργού για την σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα, μετά από απόφαση της διάσκεψης των προέδρων που συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη.

Η συζήτηση της πρότασης του πρωθυπουργού θα διεξαχθεί στη σκιά των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους. 

