Βουλή: Την Τετάρτη η συζήτηση για σύσταση διακομματικής επιτροπής στον πρωτογενή τομέα

Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση της πρότασης του πρωθυπουργού για την σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα, μετά από απόφαση της διάσκεψης των προέδρων που συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη.
Η συζήτηση της πρότασης του πρωθυπουργού θα διεξαχθεί στη σκιά των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους.
