Τσουκαλάς: Να μας ενημερώσει ο πρωθυπουργός γιατί δεν πήγε στη Βουλή και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ

«Μήπως δεν ήθελε να απολογηθεί για τις ευθύνες του μετά τις αποκαλύψεις για την κατάσταση των ΕΛΤΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ;», ρωτά ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ

Κώστας Τσουκαλάς

«Ελπίζουμε ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτηση του να μας ενημερώσει γιατί δεν ήρθε στη Βουλή να υπερασπιστεί τα μέτρα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ και γιατί δεν πήγε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του.

«Τι φοβήθηκε;», ρωτά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, «μήπως δεν ήθελε να απολογηθεί για τις ευθύνες του μετά τις αποκαλύψεις για την κατάσταση των ΕΛΤΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ; Ή φοβήθηκε να αιτιολογήσει τη φοροεπιδρομή στο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση του τα τελευταία χρόνια μέσω των έμμεσων φόρων και της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας;». «Μήπως», ρωτά ο κ. Τσουκαλάς στο ίδιο πνεύμα, «γιατί γνώριζε πως η αυτοδιοίκηση τού έχει γυρίσει την πλάτη όπως έκανε ο ίδιος επιφυλάσσοντας της ρόλο κομπάρσου χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους;».

«Σίγουρα το διαπίστωσε χθες μετά τη συντριβή, που γνώρισε η παράταξη που πρόσκειται στην κυβέρνηση», τονίζει.

