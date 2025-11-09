Τσουκαλάς: Να μας ενημερώσει ο πρωθυπουργός γιατί δεν πήγε στη Βουλή και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ

«Ελπίζουμε ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτηση του να μας ενημερώσει γιατί δεν ήρθε στη Βουλή να υπερασπιστεί τα μέτρα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ και γιατί δεν πήγε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του.

«Τι φοβήθηκε;», ρωτά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, «μήπως δεν ήθελε να απολογηθεί για τις ευθύνες του μετά τις αποκαλύψεις για την κατάσταση των ΕΛΤΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ; Ή φοβήθηκε να αιτιολογήσει τη φοροεπιδρομή στο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση του τα τελευταία χρόνια μέσω των έμμεσων φόρων και της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας;». «Μήπως», ρωτά ο κ. Τσουκαλάς στο ίδιο πνεύμα, «γιατί γνώριζε πως η αυτοδιοίκηση τού έχει γυρίσει την πλάτη όπως έκανε ο ίδιος επιφυλάσσοντας της ρόλο κομπάρσου χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους;».

«Σίγουρα το διαπίστωσε χθες μετά τη συντριβή, που γνώρισε η παράταξη που πρόσκειται στην κυβέρνηση», τονίζει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.