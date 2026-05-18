«Η επίθεση δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ κατά του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla συνιστά μια πειρατική κίνηση, που παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Οι ενέργειες αυτές πρέπει να σταματήσουν άμεσα. Ο στόλος αλληλεγγύης, στον οποίο συμμετέχουν και Έλληνες πολίτες, πρέπει να φτάσει ασφαλής στον προορισμό του, στη Γάζα. Το Ισραήλ δεν έχει δικαίωμα να συμπεριφέρεται ως διεθνής ταραξίας», σημειώνει και καταλήγει:

«Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις, προκειμένου να προστατευτούν τα πληρώματα του στόλου».

Πηγή: skai.gr

