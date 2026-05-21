Στο κόκκινο ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο το ΠΑΣΟΚ - Στο τραπέζι και η πρόταση μομφής

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Σε θέσεις μάχης αναδιατάσσονται στη Χαριλάου Τρικούπη για τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή για την Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την αυριανή ψηφοφορία για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές.

Κατακόρυφα ανέβηκαν οι τόνοι ήδη από χθες με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και τον διάλογο που φέρεται να είχε με τον διοικητή της ΕΥΠ Θ. Δεμίρη, από τον οποίο φέρεται -σύμφωνα με τους διαλόγους- να ζητάει εξηγήσεις για τους λόγους που δόθηκε εντολή για την παρακολούθησή του.

«Δεν παραδώσατε, λοιπόν, τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθηση μου. Πού είναι αυτά τα έγγραφα;» ρώτησε σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με τον διοικητή της ΕΥΠ να του απαντά ότι «πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά» και το θερμόμετρο να ανεβαίνει στα ύψη.

Άμεση και σε υψηλούς τόνους ήταν η αντίδραση του προέδρου της Βουλής. Ο Νικήτας Κακλαμάνης τόνισε ότι θα ζητήσει έρευνα από την Επιτροπή Δεοντολογίας για τη διαρροή των διαλόγων και προανήγγειλε νομικές ενέργειες. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε -στο πλαίσιο του Συνεδρίου του Κύκλου Ιδεών- ότι ο Πρόεδρος της Βουλής έχει α λα καρτ ευαισθησίες.

«Δεν ενοχλήθηκε ο σημερινός Πρόεδρος της Βουλής όταν ακούμε ότι, ενώ η εξεταστική του 2023 για τις υποκλοπές πέρασε με 120 ψήφους, τώρα θα περάσει με 151. Άρα, τότε 120 ψήφοι για το ίδιο θέμα, τώρα 151! Μήπως αυτές οι α λα καρτ ευαισθησίες και του Προέδρου της Βουλής τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα;Τα συμπεράσματα δικά σας» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στη σημερινή του παρουσία στην Ολομέλεια ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να εξαπολύσει δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση και να θυμίσει όλα τα πεπραγμένα και τις θεσμικές εκτροπές, όπως τονίζουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ενώ θα κάνει ιδιαίτερη μνεία στους αγρότες και στα προβλήματα που δημιούργησε στην παραγωγή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το τριήμερο-φωτιά θα ολοκληρωθεί αύριο με τη συζήτηση για την εξεταστική σε σχέση με τις υποκλοπές, με τη Χαριλάου Τρικούπη να περιμένει τη στάση της κυβέρνησης και αν τα σενάρια επιβεβαιωθούν σε σχέση με τις απαιτούμενες ψήφους για να περάσει η πρόταση.

Το ενδεχόμενο των 151 ψήφων με την επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας είναι κόκκινο πανί για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τις επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ, με την πρόταση μομφής να παραμένει στο τραπέζι, ακόμα και αν ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες απάντησε ότι «θα σεβαστούμε τα φίλαθλα αισθήματα», υπονοώντας τον αγώνα Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ για το Final 4 της Euroleague.

Τη Δευτέρα ωστόσο το ματς θα έχει τελειώσει σημείωναν με νόημα πηγές στο skai.gr.

Πηγή: skai.gr

