Τη βεβαιότητα ότι κανένας συγγενής θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη δεν πρόκειται να ακολουθήσει τη Μαρία Καρυστιανού στο πολιτικό εγχείρημα που φέρεται να ετοιμάζει, εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς.

Μιλώντας στο Action24, ανέφερε ότι ούτε μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών αναμένεται να συνταχθούν μαζί της, ενώ υπογράμμισε πως τα εκατομμύρια πολιτών που είχαν κατέβει στους δρόμους μετά το δυστύχημα «δεν είχαν κομματικό χρώμα».

Ο κ. Πλακιάς τόνισε ακόμη ότι η επιλογή της Μαρίας Καρυστιανού να κινηθεί πολιτικά «κάνει κακό διότι αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη».

«Έχει το δικαίωμα να ασχοληθεί με την πολιτική, για εμένα το λάθος είναι η δεδομένη στιγμή. Δεν είναι δυνατόν να πολιτικοποιήσουμε το έγκλημα των Τεμπών ένα μήνα πριν την επέτειο των τριών ετών από την τραγωδία και δύο μήνες πριν από τη μεγάλη δίκη στη Λάρισα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Θέτοντας και προσωπικό προβληματισμό, διερωτήθηκε: «Τι θα κερδίσει η οικογένειά μου από την πολιτικοποίηση της κ. Καρυστιανού;», επαναλαμβάνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη. Σε άλλο σημείο τόνισε πως «δεν είναι μία η μάνα των Τεμπών, είναι πολλές και είναι πάρα πολλοί και οι πατεράδες των Τεμπών».

Πηγή: skai.gr

