Παρουσίαση αντιγράφων διαπιστευτηρίων από τον πρέσβη Αντώνη Αλεξανδρίδη στην Ουάσιγκτον

Ο πρέσβης Αντώνης Αλεξανδρίδης παρουσίασε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου αντίγραφα των διαπιστευτηρίων του στην επικεφαλής του Πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέσβη Μόνικα Κρόουλι, με την άφιξή του στην Ουάσιγκτον.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον προεδρικό ξενώνα του Λευκού Οίκου (Blair House).

Η επίδοση αντιγράφων των διαπιστευτηρίων αποτελεί το πρώτο και τυπικό στάδιο της διαδικασίας ανάληψης καθηκόντων ενός πρέσβη, επιτρέποντάς του να ασκεί τα καθήκοντά του έως την ολοκλήρωση της επίσημης τελετής.

Σε μεταγενέστερο χρόνο, θα ακολουθήσει η επίσημη επίδοση διαπιστευτηρίων του πρέσβη Αλεξανδρίδη στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ στον Λευκό Οίκο.

