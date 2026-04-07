Βουλή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με υπομνήματα οι 9 από τους 11 βουλευτές - Δηλώνουν αθώοι και ζητούν άρση ασυλίας

Με υπομνήματα καταθέτουν στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής οι εννέα από τους 11 βουλευτές, για τους οποίους ζητείται άρση βουλευτικής ασυλίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οι εννεά στα υπομνήματά τους τονίζουν την αθωότητά τους και ζητούν να προχωρήσει η Βουλή στην άρση της ασυλίας τους.

Παπακώστα: Ουδέποτε διανοήθηκα να παραβώ τον νόμο

Με υπόμνημά της στην Επιτροπή Δεοντολογίας η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα ζητά την άρση της ασυλίας της για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως «ουδέποτε διανοήθηκα να παραβώ τον νόμο».

«Ευθύς εξ αρχής δηλώνω ότι ουδέποτε διανοήθηκα να παραβώ τον νόμο, πολλώ δε μάλλον να αναμειχθώ σε υπόθεση πρόκλησης οικονομικής ζημίας στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ελληνικού Δημοσίου», αναφέρει αρχικά η κ. Παπακώστα στο υπόμνημά της και σημειώνει πως:

«Στο πλαίσιο της παρούσας υπόθεσης, τα αληθή πραγματικά περιστατικά έχουν εν συνόψει ως εξής: Ως βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας δέχθηκα να μεταφέρω αίτημα ενός τοπικού κτηνοτρόφου, βιοπαλαιστή, προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τη λήψη μέρους της ενίσχυσής του. Το αίτημα αυτό, όπως μου το εξήγησε ο κτηνοτρόφος, το θεώρησα εύλογο και νόμιμο, θεωρώντας ότι επρόκειτο για μια απλή διασταύρωση στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία είχαν ήδη δηλωθεί ορθά και αρμοδίως από τον αιτούντα, κατά τον προβλεπόμενο χρόνο.

Από την επισκόπηση της δικογραφίας, προκύπτει αβίαστα ότι ο κτηνοτρόφος απευθύνθηκε σε εμένα σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο του διενεργηθέντος σε αυτόν ελέγχου και όλων των σχετικών εγγράφων και καταχωρήσεων, τόσο του ιδίου όσο και των υπαλλήλων της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας. Η δε δική μου γνώση για την υπόθεση προήλθε αποκλειστικά και μόνον από τον συγκεκριμένο κτηνοτρόφο, τον οποίο δεν είχα λόγο να αμφισβητήσω. Άλλωστε, εγώ αυτό που έπραξα ήταν να θέσω το συγκεκριμένο αίτημα υπ' όψιν του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, σίγουρη ότι αυτό θα εξετασθεί ενδελεχώς και ότι, αν διαπιστωνόταν οποιαδήποτε παρατυπία, ο Οργανισμός θα έπραττε τα νόμιμα και προβλεπόμενα».

«Τελικώς, από τα έγγραφα, που απέστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκύπτει ότι, παρά τη δική μου καλόπιστη διαβίβαση του αιτήματός του, ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος δεν έλαβε τελικά το επίμαχο κονδύλι της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το έτος 2020. Για τα επόμενα δε έτη, 2021 έως και 2024, εγώ δεν είχα καμία απολύτως ανάμειξη και αδυνατώ να εισφέρω το παραμικρό στοιχείο επί τυχόν ενισχύσεων, που έλαβε ο κτηνοτρόφος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εν προκειμένω, ζητώ την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους Εισαγγελείς της πατρίδας μας.

Δηλώνω δε ότι θα απευθυνθώ άμεσα στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να παράσχω τις εξηγήσεις μου για ό,τι μου αποδίδεται και να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση», καταλήγει η κ. Παπακώστα.

Σκρέκας: Όλες μου οι ενέργειες έγιναν στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων

Με τη σειρά του και ο βουλευτής Τρικάλων Κώστας Σκρέκας αναφέρει: «Διατυπώνω σαφώς και ανενδοιάστως την βούληση μου να αρθεί άμεσα η ασυλία μου, ώστε να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά μου.

Η επιλογή μου αυτή υπαγορεύεται αφενός για λόγους διασφάλισης της θεσμικής καθαρότητας και της πολιτικής αξιοπιστίας της παράταξης που υπηρετώ ανιδιοτελώς, αλλά και για λόγους απόδειξης της προσωπικής αθωότητάς μου και της ανεπίληπτης κοινωνικής και πολιτικής πορείας μου στο πλευρό των συμπολιτών μου και όλων των συμπατριωτών μας.

Η αναφορά του ονόματός μου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ανέχομαι επ' ουδενί να αποτελέσει πεδίο σκιών ή αντικείμενο εκμετάλλευσης εις βάρος της αμόλυντης πορείας μου.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε εμπλοκή εκ μέρους μου και είμαι απολύτως βέβαιος για το ότι δεν υπάρχει το παραμικρό παράνομο να με βαρύνει».

Και συνεχίζει:

«Από το περιεχόμενο της συνομιλίας φαίνεται ξεκάθαρα ότι σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται οποιαδήποτε προτροπή ή πρόθεσή μου για παραβίαση του νόμου. Οι τοποθετήσεις μου στο διάλογο που καταγράφεται, αποτελούν συμπερασματική απάντησή μου επί των όσων μου αναφέρει ο συνομιλητής μου, χωρίς να του έχω προτείνει ή υποδείξει οτιδήποτε.

Δεν πρόκειται για ζήτημα τυχον παραποίησης της πραγματικής αγροτικής εκμετάλλευσης, αλλά για ζήτημα αποκατάστασης της πραγματικής αγροτικής εκμετάλλευσης ενός πραγματικού αγρότη, το οποίο και διερεύνησα.

Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί σε κανένα σημείο, το οποιοδήποτε αδίκημα και ούτε αδίκημα ηθικής αυτουργίας.

Ακριβώς για τους λόγους αυτούς, επιβάλλεται και ζητώ την άμεση άρση της ασυλίας μου.

Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και είμαι πεπεισμένος -με στοιχεία-, ότι η αθωότητά μου και η αλήθεια θα αναδειχθούν άμεσα και αδιαμφισβήτητα. Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την Δήλωση μου αυτή και να προχωρήσει τάχιστα η προβλεπόμενη διαδικασία».

Κώστας Αχ. Καραμανλής: Είμαι αθώος και επιθυμώ να αποδείξω την αθωότητά μου

Ο βουλευτής Σερρών Κώστας Αχ. Καραμανλής αναφέρει στο υπόμνημά του: «Στη δικογραφία την οποία διεβίβασε προς τη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχουν αναφορές και συμπεράσματα σχετικά με το πρόσωπό μου, χωρίς όμως να καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε εμού του ιδίου είτε κάποιων συνεργατών μου.

»Το επίμαχο ζήτημα αφορά την απόρριψη για τυπικό λόγο των αιτήσεων 37 βιοκαλλιεργητών, στο πρόσωπο των οποίων συνέτρεχαν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την καταβολή ενίσχυσης.

»Η καταβολή αυτή έλαβε χώρα αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη στον νόμο διαδικασία ιεραρχικής προσφυγής.

» Επειδή, συνεπώς, θεωρώ απολύτως αβάσιμα όσα μου προσάπτονται και αρνούμαι την τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης. Επειδή είμαι αθώος και επιθυμώ να αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ. Για τους λόγους αυτούς σας παρακαλώ όπως εισηγηθείτε υπέρ της άρσης της βουλευτικής μου ασυλίας».

Κεφαλογιάννης: Η πολιτική μου παρουσία ουδέποτε συνδέθηκε με πρακτικές παρασκηνιακής μεσολάβησης

Ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης επίσης ζητά την άρση της ασυλίας του στο 8σέλιδο υπόμνημα του.

«Η επιχειρούμενη απόδοση σε εμένα ρόλου υποκινητή ή ωφελούμενου από παράνομες παρεμβάσεις στη Διοίκηση προσκρούει ευθέως στη σταθερή και διαχρονική στάση που έχω τηρήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων μου. Η πολιτική μου παρουσία από το 2012 μέχρι και σήμερα ουδέποτε συνδέθηκε, καθ΄οιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, με πρακτικές παρασκηνιακής μεσολάβησης, αθέμιτης επιρροής ή εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων, αλλά αντιθέτως εδράζεται στην πάγια αντίληψη ότι ο πολιτικός, όπως και κάθε πολίτης, οφείλει να κινείται αποκλειστικά εντός των ορίων της νομιμότητας και να σέβεται τη λειτουργική αυτοτέλεια της διοίκησης. Πρόκειται για διαχρονικό γνώρισμα της δημόσιας στάσης μου, το οποίο επιβεβαιώνεται όχι μόνο από την πολιτική μου διαδρομή, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο με αντιλαμβάνονταν ακόμη και πρόσωπα που επεδίωκαν, για δικούς τους σκοπούς, το αντίθετο», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Μπουκώρος: Μετέφερα το νομιμότατο αίτημα ενός νέου ζευγαριού κτηνοτρόφων

Ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκώρος αναφέρει στο υπόμνημά του:

«Οι τηλεφωνικές μου συνομιλίες με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο Μελλά αφορούσαν νέο ζευγάρι κτηνοτρόφων («νέοι αγρότες») μεταφέροντας νομιμότατο αίτημα τους. Το συγκεκριμένο ζευγάρι αδιάλειπτα από το έτος 2017 έως και σήμερα δραστηριοποιείται στην κτηνοτροφία (εκτροφή βοοειδών) σε βοσκότοπο ο οποίος ανήκει στην οικογένεια τους από πολλές δεκαετίες. Ο παππούς του συζύγου ήταν κύριος της συγκεκριμένης έκτασης έως και το θάνατό του το 2018 και εκμίσθωνε νομιμά στο ζευγάρι τον εν λόγω βοσκότοπο.

Δυνάμει δημοσιευθείσας διαθήκης, κύριοι του βοσκοτόπου, κατέστησαν ο εν λόγω κτηνοτρόφος ο αδελφός του και ο πρώτος εξάδελφός του. Μετά τις εκ του νόμου ενέργειες ο εν λόγω κτηνοτρόφος δραστηριοποιείται ως κύριος του βοσκότοπου, η δε σύζυγός του ως μισθώτρια του ιδανικού μεριδίου του αδελφού του συζύγου της. Σε αλλεπάλληλους ελέγχους από το 2017 έως και σήμερα έχει πιστοποιηθεί και η ύπαρξη ζώων, τα οποία μάλιστα παρουσιάζουν αύξησή από το έτος 2017 έως και σήμερα.

Τονίζω ότι όλοι αυτοί οι έλεγχοι της αρμόδιας υπηρεσίας κανένα αρνητικό εύρημα απέδωσαν.

Οι συγκεκριμένες δυο αυτές συνθήκες, ήτοι η ύπαρξη νόμιμου ιδιοκτήτου βοσκότοπου, η έκταση του οποίου καλύπτει τον αριθμό των δηλωθέντων ζώων ετησίως και η ύπαρξη αυτών, αποτελούν την επιτομή της νομιμότητας για την λήψη ενισχύσεων. Οι δύο συγκεκριμένες συνθήκες σωρευτικά, ουδέποτε έχουν εξαιρεθεί από τον νομοθέτη, παρά το γεγονός ότι το νομικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών ενισχύσεων έχει αλλάξει πολλές φορές. Εν προκειμένω η επικοινωνία μου με τον Πρόεδρο του ΟΠΟΚΕΠΕ, είχε να κάνει με το δίκαιο και νόμιμο αίτημα των βιοπαλαιστών νέων κτηνοτρόφων, την υποστήριξη της παραμονής των οποίων στην παραγωγική διαδικασία του πρωτογενούς τομέα θεωρώ ύψιστο καθήκον μου.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται smς που απέστειλα στον τότε Πρόεδρο στο οποίο αναφέρω μεταξύ άλλων ότι ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος περίμενε να πάρει 25.000 ευρώ και πήρε μηδέν, όπως γράφω χαρακτηριστικά. Εξ αυτού του μηνύματος στο διαβιβαστικό αναφέρεται ως πόσο ζημίας της ΕΕ, το ποσό των 24.000 ευρώ. Πλην, όμως, από την ανάλυση των πληρωμών κάθε είδους ενισχύσεων, προγραμμάτων κλπ για το έτος 2021, προκύπτει ότι από τις 24.000 ευρώ οι 14.000 ευρώ αποτελούσαν την εξόφλησή του προγράμματος «νέοι αγρότες» η υποχρέωση του οποίου ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2020 και εξοφλήθηκε με τις πληρωμές του 2021 και φυσικά ουδεμία σχέση έχει με τα δικαιώματα του έτους αυτού.

Από το υπόλοιπο ποσό, ένα ποσό περίπου 4.000 ευρώ συνδέεται με τα ζώα και όχι με τον βοσκότοπο (θηλάζουσες) και το υπόλοιπο ποσό των 6.000 ευρώ συνολικά για τους δύο δικαιούχους (ζευγάρι κτηνοτρόφων) αποτελεί ενίσχυση για τον βοσκότοπο, καθόλα νόμιμη όπως σας εξηγήθηκε ως άνω.

Θα ήθελα υπογραμμίσω ότι η μεταφορά νόμιμων και δίκαιων αιτημάτων των συμπολιτών μας και δη νέων γεωργών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, αποτελεί πρώτιστο καθήκον ενός βουλευτή της Περιφέρειας. Η άποψη δε, ότι αυτό το καθήκον θα πρέπει να ασκείται αποκλειστικά μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι ανεδαφική. Οι διαδικασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου παράγουν αποτελέσματα μετά από εβδομάδες ή και μήνες, όπως σας είναι γνωστό. Οι άνθρωποι και τα ζώα όμως, όπως επίσης σας είναι γνωστό, έχουν ανάγκη να τρέφονται καθημερινά και αυτό απαιτεί πολλά άμεσα έξοδα.

Στη συγκεκριμένη μάλιστα περίπτωση το νόμιμο, δίκαιο και αγωνιώδες αίτημα του ζευγαριού μετέφερε εύλογα και θεμιτά, στον τότε Προέδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και έτερος βουλευτής του Νομού, ο οποίος δυστυχώς περιλαμβάνεται στην εν γένει δικογραφία για αυτό το ίδιο γεγονός επειδή άσκησε τα καθήκοντα του.

Παρόμοια δε προβλήματα τεχνικής και γραφειοκρατικής φύσεως εκείνη την εποχή αντιμετώπισαν 1026 κτηνοτρόφοι σε όλη την Χώρα, όπως προκύπτει από Δελτίο Τύπου της εποχής εκείνης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία και αντιμετωπίστηκαν. Μάλιστα εν τέλει στα πλαίσια αυτής της συνολικής αντιμετώπισης λύθηκε και το ζήτημα των εν λόγω ζευγαριού.

Τούτων δοθέντων, αν και ουδέν ποινικό αδίκημα διέπραξα, προκειμένου να εκθέσω τα πραγματικά γεγονότα ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών και να ασκήσω όλα τα νόμιμα δικαιώματά μου, ώστε να μην μείνει καμία σκιά σε βάρος μου, αιτούμαι να γίνει δεκτή η υποβληθείσα Αίτησης της Εισαγγελικής Αρχής για την χορήγηση άδειας άσκησης δίωξής μου».

Βασιλειάδης: Ζητώ άρση ασυλίας, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση

Ο βουλευτής Πέλλας Βασίλειος Βασιλειάδης στο υπόμνημά του προς την Επιτροπή Δεοντολογίας δηλώνει ότι «δεν υφίσταται καμία ένδειξη τέλεσης παράνομης πράξης από μέρους του, η αναφορά στο όνομά του προκύπτει έμμεσα από συνομιλίες τρίτων, χωρίς να είχε ποτέ προσωπική επαφή με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και τέλος δηλώνει ότι «προκειμένου να μην υπάρξει οποιαδήποτε σκιά ή αμφιβολία ως προς το πρόσωπό μου, ζητώ την άρση της ασυλίας μου, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να λάμψει η αλήθεια».

Λεονταρίδης: Οι ενέργειές μου δεν είναι παράνομες

Ο βουλευτής Σερρών Θεόφιλος Λεονταρίδης στο υπόμνημά του προς την Επιτροπή Δεοντολογίας δηλώνει ότι «ρητά και κατηγορηματικά, όπως εξάλλου έπραξα από την πρώτη στιγμή, ότι οι αναφερόμενες στη δικογραφία ενέργειές μου, δεν είναι παράνομες και δεν στοιχειοθετούν άδικη πράξη». Σε άλλο σημείο τονίζει ότι η μεσολάβησή του «ήταν για τη χρονική επίσπευση της πληρωμής νόμιμων δικαιωμάτων και όχι για τη χαριστική πληρωμή μη νόμιμων και πλασματικών δικαιωμάτων».

Σενετάκης: Δεν διέπραξα το αποδιδόμενο αδίκημα

Ο βουλευτής Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης στο υπόμνημά του προς την Επιτροπή Δεοντολογίας δηλώνει: «Επειδή δεν διέπραξα το αποδιδόμενο αδίκημα και όλες μου οι ενέργειες έγιναν στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων, επιθυμώ να παράσχω τις αναγκαίες εξηγήσεις σε κάθε αρμόδια Αρχή ώστε να μην καταλείπεται η παραμικρή αμφιβολία για την αθωότητά μου. Για τους λόγους αυτούς σας δηλώνω ότι ζητώ την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου σύμφωνα με τα άρθρο 62 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τα άρθρα 434 και 83 του Κανονισμού της Βουλής».

Βαρτζόπουλος: Διατυπώνω απλώς ένα ερώτημα

Ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, αναφέρει στο υπόμνημα: «Ζητώ την άρση της ασυλίας μου για να αποδειχθεί δικαστικώς και πέραν πάσης αμφιβολίας η αθωότητα μου. Από την απλή ανάγνωση του γραπτού μηνύματος, που απέστειλα, γίνεται σαφές, ότι διατυπώνω απλώς ένα ερώτημα, που δεν αντίκειται στον πυρήνα των καθηκόντων του βουλευτή. Αλλά και από την περαιτέρω μελέτη της δικογραφίας προκύπτει, ότι και η περίπτωση του άμεσα ενδιαφερόμενου δεν αφορά μια παράνομη πράξη που ζημίωσε κατ΄ ελάχιστον τον εθνικό και ενωσιακό προϋπολογισμό».

Πηγή: skai.gr

