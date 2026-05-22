Ευρωβουλευτές της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα βρεθούν στην Ελλάδα στις 26 - 28 Μαΐου για διερεύνηση των καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης και αξιολόγηση των διορθωτικών μέτρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως έγινε γνωστό, στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι ευρωβουλευτές της επιτροπής CONT θα συναντηθούν με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, καθώς και ανώτερους υπαλλήλους αρμόδιους για τις αγροτικές επιδοτήσεις, τα δημόσια έσοδα, τη διαφάνεια και ελέγχους.

Επίσης, θα συνομιλήσουν επίσης με εκπροσώπους του αγροτικού τομέα, δημοσιογράφους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Η αντιπροσωπεία της CONT, με επικεφαλής τον Tomáš Zdechovský (ΕΛΚ, Τσεχία) περιλαμβάνει ακόμη την Monika Hohlmeier (ΕΛΚ, Γερμανία), την Lucia Annunziata (Σοσιαλιστές, Ιταλία) και τον Rasmus Nordqvist (Πράσινοι, Δανία).

Την αντιπροσωπεία θα συνοδεύσουν επίσης οι Γιώργος Αυτιάς (ΕΛΚ, Ελλάδα), Γιάννης Μανιάτης (Σοσιαλιστές, Ελλάδα), Εμμανουήλ Φράγκος (Συντηρητικοί, Ελλάδα) και Κώστας Αρβανίτης (Η Αριστερά, Ελλάδα).

Μετά την επίσκεψη θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στο Γραφείο Συνδέσμου του ΕΚ στην Αθήνα, στις 28 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταβαίνει στην Ελλάδα για να συναντηθεί με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και να συζητήσει τη διερεύνηση για απάτη που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς και τα συγκεκριμένα μέτρα που σχεδιάζει να λάβει η Ελλάδα για να αποτρέψει παρόμοιες περιπτώσεις να επαναληφθούν στο μέλλον. Στόχος μας είναι να αξιολογήσουμε ανοιχτά και σοβαρά την τρέχουσα κατάσταση των ερευνών και να έχουμε μια σαφή συζήτηση σχετικά με την ευθύνη, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν επίσης στην επικείμενη κατάρτιση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και στον τρόπο καλύτερης προστασίας των ευρωπαϊκών χρημάτων από κατάχρηση», δήλωσε ο κ. Zdechovský ενόψει της αναχώρησης της αντιπροσωπείας.



Πηγή: skai.gr

