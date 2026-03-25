Με Γαβριήλ Σακελλαρίδη πρόεδρο η Νέα Αριστερά

Του Αντώνη Αντζολέτου

Καινούργια σελίδα γύρισε η Νέα Αριστερά με τη χθεσινή παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία του κόμματος. Η διαφορετική στρατηγική που ακολουθούσε ο πρόεδρος σε σχέση με το μπλοκ «Σακελλαρίδη», που δίνει έμφαση στην περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση του κόμματος, καθιστούσε αδύνατη την παραμονή του στο τιμόνι της Πατησίων.

Ο Αλέξης Χαρίτσης, σύμφωνα με πληροφορίες, διάβασε χθες την επιστολή παραίτησής του στα μέλη του Πολιτικού Γραφείου και ακολούθως τον λόγο πήρε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μιλώντας με πολύ θερμά λόγια για εκείνον. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν μέσα από τις ομιλίες τους ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Πάνος Σκουρλέτης, η Πέτη Πέρκα.

Αν και οι διαφωνίες είναι αρκετές και το επόμενο διάστημα δεν θα μπορούν να «κρυφτούν κάτω από το χαλί», με την επανάκαμψη του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, στην Πατησίων επέλεξαν και σε αυτό το κρίσιμο σημείο για το μέλλον του κόμματος να κινηθούν σε χαμηλούς τόνους. Η δημοσκοπική εικόνα της Νέας Αριστεράς, άλλωστε, που κινείται κοντά στη μονάδα, απαγορεύει τη συνέχιση της εσωστρέφειας.

Το Σαββατοκύριακο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να επικυρωθεί η ανάληψη της προεδρίας από τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα που θα έχουν να κάνουν και με τη «στροφή» που θα κάνει το κόμμα όσον αφορά τη πολιτική στρατηγική. Η άλλη εκκρεμότητα που υπάρχει είναι να οριστεί και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Φαίνεται πως αυτή την ώρα έδαφος στην κούρσα της διαδοχής κερδίζει η Πέτη Πέρκα.

Ουσιαστικά ο Αλέξης Χαρίτσης με τους 7-8 βουλευτές που τον στηρίζουν «μένουν μέχρι να φύγουν» από το κόμμα. Προκειμένου το «διαζύγιο» να είναι όσο το δυνατόν πιο βελούδινο ξεπεράστηκε το ενδεχόμενο αυτόματης διάλυσης της ΚΟ, ωστόσο αυτό είναι ένα ζήτημα που κάποια στιγμή θα ανοίξει. «Δεν βλέπω αντιπάλους στους συντρόφους και στις συντρόφισσες που έχουμε διαφορετική άποψη. Βλέπω όμως μια πραγματική πολιτική διαφωνία, με ιστορία και βάθος, που δεν μπορεί να μας κρατά δέσμιους στην ακινησία», ανέφερε στην επιστολή παραίτησης του ο Αλέξης Χαρίτσης.

Στην Πολιτική Απόφαση του Πολιτικού Γραφείου της Νέας Αριστεράς αναφέρεται: «Η απάντηση απέναντι στον γενικευμένο φόβο και παραλογισμό που βιώνουμε, είναι ισχυρή Αριστερά, κοινωνικά γειωμένη, με πρόγραμμα ριζοσπαστικό που να απαντάει στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, με ουσιαστική σχέση με τα κοινωνικά κινήματα και τις δυνάμεις της Οικολογίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.