«Ο πρωθυπουργός μετέβη στο Λονδίνο, όπου αυτήν την ώρα συμμετέχει στο επενδυτικό συνέδριο που οργανώνει το Ελληνικό Χρηματιστήριο με τη Morgan Stanley», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τη συνεχιζόμενη πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού όπως αυτή αποτυπώνεται στον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας που σταθερά υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη μεγάλη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων, τη διαρκή μείωση του δημοσίου χρέους, τις καλές επιδόσεις του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα όπου καταγράφονται σημαντικές ξένες επενδύσεις όπως η Unicredit και η Εuronext.

Ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί ακόμη στη μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό και ευρύτερο οικονομικό κόμβο στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά και στην ενίσχυση της πολιτικής σημασίας της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την κατάθεση υποψηφιότητας από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup. «Δέκα χρόνια μετά την απόλυτη απομόνωση η υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup πιστοποιεί πως η χώρα μας έχει επιστρέψει δυναμικά μέσα από την υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών. Από μαύρο πρόβατο πριν από μερικά χρόνια πλέον η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη πρωταγωνιστεί», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Η επιστροφή ενός ενοικίου είναι ένα μόνιμο μέτρο που δίνει ανάσα σε σχεδόν 900.000 ενοικιαστές», είπε ακόμη και έδωσε στοιχεία για τα χρήματα που ήδη έχουν κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων για την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου για τις μισθώσεις του φορολογικού έτους 2024. Πρόσθεσε ότι η ενίσχυση καταβλήθηκε αυτόματα χωρίς να χρειαστεί ξεχωριστή αίτηση με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης κάθε δικαιούχου.

Τόνισε ότι πρέπει να δηλώνεται το ετήσιο και όχι το μηνιαίο ποσό καθώς και ότι σε όσους δήλωσαν το μηνιαίο δόθηκε η ευκαιρία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου να κάνουν διόρθωση του Ε1 τους. Η ΑΑΔΕ δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν το έχουν διορθώσει μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου, χωρίς πρόστιμο.

«Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αγροτικές πληρωμές», είπε στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης. Ειδικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ «θα καταβληθούν 3,3 δισ. ευρώ φέτος έναντι 2,7 δισ. ευρώ το 2024 δηλαδή 600 εκατ. περισσότερα. Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου είχαν καταβληθεί 1,9 δισ. ευρώ.

Έως το τέλος του έτους θα καταβληθούν ακόμη 1,2 δισ. ευρώ. Το νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων διασφαλίζει αξιοπιστία, διαφάνεια και κοινωνική δικαιοσύνη στην κατανομή των ενισχύσεων χωρίς απώλεια ευρωπαϊκών πόρων για τη χώρα», τόνισε.

Περνώντας στο επόμενο θέμα είπε ότι με τα τελευταία 10 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος που παραδίδονται στην κυκλοφορία την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται το σύνολο του νέου οδικού άξονα. «Στις 31 Ιουλίου είχαν παραδοθεί στην κυκλοφορία τα πρώτα 65 χλμ., στο τμήμα Πύργος - Αλισσός, εξασφαλίζοντας σημαντική βελτίωση στις συνθήκες οδικής ασφάλειας και στη συνολική λειτουργικότητα του δικτύου.

Το έργο που αφορά στην κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος, συνολικού μήκους 74,8 χιλιομέτρων, περιλαμβάνει διαπλάτυνση με ανακατασκευή της υφιστάμενης Νέας Εθνικής Οδού στα πρώτα 13 χλμ., καθώς και νέα χάραξη για τα επόμενα 61,5 χλμ».

Υπογράμμισε στο σημείο αυτό ότι «πρόκειται για την ολοκλήρωση ενός έργου όχι μόνο υποδομής αλλά και ζωής για την Δυτική Ελλάδα το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των εμπορικών διαδρομών, την ανάπτυξη της οικονομίας και κυρίως στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας των μετακινήσεων των πολιτών σε έναν δρόμο που για χρόνια αποτελούσε έναν από τους πιο επικίνδυνους δρόμους στην Ελλάδα. “Παραδίδουμε ολοκληρωμένο στους πολίτες ένα έργο που αναβαθμίζει την καθημερινότητά τους και ανοίγει νέες προοπτικές για την περιοχή, αλλά και συνολικά για τη χώρα μας” δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρίστος Δήμας».

Ακολούθως ανέφερε ότι υπεγράφη η Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μεταξύ της κυβέρνησης και Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων. «Για πρώτη φορά μία συμφωνία τέτοιου είδους, με την οποία τίθεται οριστικό τέλος σε μνημονιακούς περιορισμούς, φέρει την υπογραφή του συνόλου των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων και της Πολιτείας» και ανέλυσε τους τρεις βασικούς άξονες στους οποίους εδράζεται η Κοινωνική Συμφωνία.

«Πέντε ελληνικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν στις 28 Νοεμβρίου και βρίσκονται, πλέον, σε τροχιά γύρω από τη Γη, στο πλαίσιο του ‘Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων'. Με αυτούς τους πέντε δορυφόρους η Ελλάδα ενισχύει τις δυνατότητές της στις υπηρεσίες Παρατήρησης της Γης και στις Ασφαλείς Επικοινωνίες», ανέφερε επίσης ο κ. Μαρινάκης τονίζοντας ότι «πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιτυχία, η οποία ενισχύει περαιτέρω τη θέση της χώρας μας στο σύγχρονο τεχνολογικό και διαστημικό οικοσύστημα».

Ολοκληρώνοντας, πριν δεχθεί ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε προς την Ελλάδα 2,1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. «Εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της θετικής αξιολόγησης του 6ου αιτήματος πληρωμής για τις επιχορηγήσεις του Ταμείου, το οποίο είχε υποβληθεί στα μέσα Ιουλίου. Συνολικά η Ελλάδα έχει εισπράξει, πλέον, 23,4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ποσό, που αντιστοιχεί στο 65,2% του συνολικού προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου ‘Ελλάδα 2.0'», όπως τόνισε.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

Ο πρωθυπουργός μετέβη στο Λονδίνο, όπου αυτή την ώρα συμμετέχει στο Επενδυτικό Συνέδριο που οργανώνει το Ελληνικό Χρηματιστήριο με την Morgan Stanley.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει την συνεχιζόμενη πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, όπως αυτή αποτυπώνεται στον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, που σταθερά υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την μεγάλη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων, τη διαρκή μείωση του δημοσίου χρέους, τις καλές επιδόσεις του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα όπου καταγράφονται σημαντικές ξένες επενδύσεις (UniCredit και Euronext).

Ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί ακόμη στην μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό και ευρύτερο οικονομικό κόμβο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και στην ενίσχυση της γεωπολιτικής σημασίας της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης κατέθεσε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία του Eurogroup.

Σε επιστολή προς τους ομολόγους του, ο Έλληνας υπουργός παρουσιάζει την πρότασή του για ένα Eurogroup ικανό να οδηγήσει την Ευρώπη με ενότητα, ταχύτητα και διορατικότητα, ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική στις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.

Δέκα χρόνια μετά την απόλυτη απομόνωση, η υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την Προεδρία του Eurogroup πιστοποιεί πως η χώρα μας έχει επιστρέψει δυναμικά, μέσα από την υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών. Από «μαύρο πρόβατο» πριν μερικά χρόνια, πλέον, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί.

Η επιστροφή ενός ενοικίου είναι ένα μόνιμο μέτρο που δίνει «ανάσα» σε σχεδόν 900.000 ενοικιαστές.

Συγκεκριμένα, στις 28 Νοεμβρίου καταβλήθηκαν, συνολικά, περίπου 200 εκατ. ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων για την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου για τις μισθώσεις του φορολογικού έτους 2024.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγήθηκε αυτόματα, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης κάθε δικαιούχου.

Για κύρια κατοικία η ενίσχυση φθάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για φοιτητική κατοικία, αντιστοίχως, η ενίσχυση φτάνει έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή.

Στην επιστροφή ενοικίου οι συμπολίτες μας έλαβαν πίσω το 1/12 αυτού που δήλωσαν στο Ε1 τους για το 2024. Εκεί, πρέπει να δηλώνεται το ετήσιο, το ετήσιο επαναλαμβάνω και όχι το μηνιαίο ποσό. Αρκετοί παλαιότερα δήλωσαν το μηνιαίο, γι' αυτό και τους δόθηκε η ευκαιρία -μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου- να κάνουν διόρθωση στο Ε1 τους. Υπάρχουν, ωστόσο, ακόμη συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν κάνει αυτήν τη διόρθωση. Γι' αυτό και η ΑΑΔΕ τους δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, προκειμένου να την κάνουν μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου χωρίς πρόστιμο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αγροτικές πληρωμές. Βάσει χρονοδιαγράμματος, το 2025 οι πληρωμές προς τους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από το Υπουργείο Οικονομικών θα φτάσουν τα 3,7 δισ. ευρώ συνολικά. Ειδικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβληθούν 3,3 δισ. ευρώ φέτος, έναντι 2,7 δισ. το 2024, δηλαδή 600 εκατ. περισσότερα. Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου είχαν καταβληθεί 1,9 δισ. ευρώ. Αυτές τις ημέρες καταβάλλεται στους αγρότες πάνω από μισό δισ. ευρώ, συγκεκριμένα 538 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνουν:

- την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, ύψους 363 εκατ. ευρώ, προς σχεδόν 472.000 δικαιούχους,

- πληρωμές από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ύψους 119 εκατ. ευρώ και

- αποζημιώσεις για την ευλογιά και την πανώλη, ύψους 56 εκατ. ευρώ.

Έως το τέλος του έτους θα καταβληθούν ακόμη 1,2 δισ. ευρώ.

Το νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων διασφαλίζει αξιοπιστία, διαφάνεια και κοινωνική δικαιοσύνη στην κατανομή των ενισχύσεων, χωρίς απώλεια ευρωπαϊκών πόρων για τη χώρα.

Με τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος που παραδίδονται στην κυκλοφορία την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται το σύνολο του νέου οδικού άξονα.

Στις 31 Ιουλίου είχαν παραδοθεί στην κυκλοφορία τα πρώτα 65 χλμ., στο τμήμα Πύργος - Αλισσός, εξασφαλίζοντας σημαντική βελτίωση στις συνθήκες οδικής ασφάλειας και στη συνολική λειτουργικότητα του δικτύου.

Το έργο που αφορά στην κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος, συνολικού μήκους 74,8 χιλιομέτρων, περιλαμβάνει διαπλάτυνση με ανακατασκευή της υφιστάμενης Νέας Εθνικής Οδού στα πρώτα 13 χλμ., καθώς και νέα χάραξη για τα επόμενα 61,5 χλμ.

Ο νέος άξονας είναι υψηλών προδιαγραφών, με σχεδιαστική ταχύτητα 120 χλμ. ανά ώρα, διαχωρισμένο οδόστρωμα, ελεγχόμενη πρόσβαση καθ' όλο το μήκος του και 9 ανισόπεδους κόμβους και ημικόμβους για ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

Πρόκειται για την ολοκλήρωση ενός έργου όχι μόνο υποδομής αλλά και ζωής για την Δυτική Ελλάδα το οποίο θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των εμπορικών διαδρομών, την ανάπτυξη της οικονομίας και κυρίως στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας των μετακινήσεων των πολιτών σε έναν δρόμο που για χρόνια αποτελούσε έναν από τους πιο επικίνδυνους δρόμους στην Ελλάδα. «Παραδίδουμε ολοκληρωμένο στους πολίτες ένα έργο που αναβαθμίζει την καθημερινότητά τους και ανοίγει νέες προοπτικές για την περιοχή, αλλά και συνολικά για τη χώρα μας», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρίστος Δήμας.

Υπεγράφη η Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μεταξύ της κυβέρνησης και Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων.

Για πρώτη φορά μία συμφωνία τέτοιου είδους, με την οποία τίθεται οριστικό τέλος σε μνημονιακούς περιορισμούς, φέρει την υπογραφή του συνόλου των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων και της Πολιτείας.

«Είναι μία συμφωνία που συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας, θέτοντας κανόνες στην αγορά, προσφέροντας ταυτόχρονα ασφάλεια στον εργαζόμενο, σταθερότητα στον εργοδότη» δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Η Κοινωνική Συμφωνία εδράζεται σε τρεις βασικούς άξονες που αφορούν στα εξής:

- στη διευκόλυνση που παρέχεται στην επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ώστε πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι να προστατεύονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας,

- στην πλήρη προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και

- στην επιτάχυνση των διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών.

Πέντε ελληνικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν στις 28 Νοεμβρίου και βρίσκονται, πλέον, σε τροχιά γύρω από τη Γη, στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων».

Με αυτούς τους πέντε δορυφόρους η Ελλάδα ενισχύει τις δυνατότητές της στις υπηρεσίες Παρατήρησης της Γης και στις Ασφαλείς Επικοινωνίες.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιτυχία, η οποία ενισχύει περαιτέρω τη θέση της χώρας μας στο σύγχρονο τεχνολογικό και διαστημικό οικοσύστημα.

«Αποκτούμε για πρώτη φορά δικά μας δεδομένα από το διάστημα και συνεπώς νέες δυνατότητες στη χάραξη πολιτικών, στην ανάπτυξη προϊόντων, στη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμους τομείς: από την ασφάλεια και την πολιτική προστασία έως την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη» δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε προς την Ελλάδα 2,1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της θετικής αξιολόγησης του 6ου αιτήματος πληρωμής για τις επιχορηγήσεις του Ταμείου, το οποίο είχε υποβληθεί στα μέσα Ιουλίου.

Συνολικά η Ελλάδα έχει εισπράξει, πλέον, 23,4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ποσό, που αντιστοιχεί στο 65,2% του συνολικού προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Το συγκεκριμένο αίτημα πληρωμής αφορούσε στην ολοκλήρωση 39 οροσήμων και στόχων του Εθνικού Σχεδίου, από κρίσιμους τομείς όπως η παιδεία, η υγεία, η κοινωνική μέριμνα, η ενέργεια, η οδική ασφάλεια, η Δικαιοσύνη, κ.ά.

Τα εκπληρωμένα ορόσημα είναι, πλέον, 178 και αντιστοιχούν στο 48% του συνόλου, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος επίτευξης των 27 κρατών - μελών είναι 43%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.