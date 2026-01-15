«Σήμερα η Ελλάδα δυναμώνει», ήταν το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος προχώρησε σε δηλώσεις από το κατάστρωμα της νέας φρεγάτας Belharra «Κίμων». «Σήμερα 15 Ιανουαρίου 2026 η Ελλάδα ενισχύεται αποφασιστικά και ηθικά και πρακτικά χάρη στον κατάπλου του πρωτοποριακού σκάφους «Κίμων». Ενός σκάφους 6ης γενιάς που έρχεται να ενισχύσει το Πολεμικό Ναυτικό και την αποτρεπτική δύναμη της πατρίδας μας», όπως δήλωσε κάνοντας μάλιστα λόγο για μια «εθνική κατάκτηση».

«Το νέο δόγμα αποτροπής του Πολεμικού Ναυτικού υλοποιείται, το νέο δόγμα προστασίας της κυριαρχίας της Ελλάδος και της ειρήνης στη ΝΑ Μεσόγειο», συνέχισε ο ΠτΔ. «Η Ελλάδα σήμερα είχε την τύχη να αντικρίσει όλες τις γενιές των πλοίων που προστάτευσαν την κυριαρχία της και συνέβαλαν στο μεγαλείο της. Ο Κίμων διέπλευσε ανάμεσα στην αθηναϊκή τριήρη και στο θωρηκτό Αβέρωφ, το θωρηκτό που διπλασίασε την Ελλάδα».

«Ο Κίμων γεμάτος υποσχέσεις για το παρόν και το μέλλον ενσωματώνεται στο ΠΝ και περιμένει τις άλλες 3 φρεγάτες από τη Γαλλία, για να χαλυβδώσουν περαιτέρω την αμυντική ικανότητά της χώρας μας», σημείωσε αμέσως μετά για να καταλήξει λέγοντας:

«Είναι ασύλληπτες οι τεχνολογικές δυνατότητές του, είναι ασύλληπτες οι στρατηγικές του δυνατότητες και είναι ασύλληπτη η ηθική του δυναμική, η οποία θα προστεθεί στο υψηλό και ισχυρό φρόνημα των ανδρών και των γυναικών του ΠΝ. Καλωσορίζουμε τον Κίμωνα, καλωσορίζουμε μια νέα Ελλάδα σεβαστή από φίλους, αλλά και εκείνοι που την απειλούν δεν θα τολμήσουν να υλοποιήσουν τις απειλές τους, γιατί ο Κίμων και η ισχύς του ΠΝ μας δεν θα το επιτρέψει αυτό».

Πηγή: skai.gr

