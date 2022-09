Κολονά: Αμοιβαία συνδρομή Ελλάδας- Γαλλίας αν υπάρξει ένοπλη επίθεση Πολιτική 21:17, 06.09.2022 facebook

H Γαλλία ήταν και θα είναι στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου τόνισε η Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών Κατρίν Κολονά - Μητσοτάκης: Η Τουρκία υπονομεύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή