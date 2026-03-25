Ανδρουλάκης: Χρέος να διατηρήσουμε τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα

Στην ανάγκη διατήρησης των αξιών και των αρχών της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα, τονίζοντας ότι η εθνική επέτειος αποτελεί διαρκή υπενθύμιση ευθύνης για το παρόν και το μέλλον της χώρας.

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την 25η Μαρτίου «ψυχή του Ελληνισμού», επισημαίνοντας ότι η Επανάσταση του 1821 έστειλε ένα διαχρονικό μήνυμα προς όλη την ανθρωπότητα: πως ένας λαός, με πίστη και αποφασιστικότητα, μπορεί να υπερνικήσει ακόμη και έναν ισχυρότερο αντίπαλο.

Όπως σημείωσε, οι αγωνιστές του ’21 δεν διεκδίκησαν μόνο την ελευθερία, αλλά οραματίστηκαν και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό κράτος – κάτι που, όπως τόνισε, αποτυπώνεται και στα επαναστατικά συντάγματα της εποχής.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η σημερινή γενιά έχει την ευθύνη να διατηρήσει ζωντανές τις αρχές και τις αξίες εκείνων που θυσιάστηκαν για την πατρίδα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έθεσε ως ζητούμενο μια Ελλάδα με εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη, με ισχυρούς θεσμούς και ποιοτική δημοκρατία, αλλά και μια κοινωνία που διατηρεί υψηλές προσδοκίες για το μέλλον.

Κλείνοντας, απηύθυνε ευχές για την εθνική επέτειο, σημειώνοντας: «Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».

Πηγή: skai.gr

