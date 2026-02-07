Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Νίκος Ανδρουλάκης προβάλλει τη θέση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τη στέγαση μέσα από το πρόγραμμα «GenRent», που περιλαμβάνει μέτρα όπως ίδρυση Διεύθυνσης Κατοικίας, περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης και κατάργηση της golden visa

Το πρόγραμμα θέτει πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων και ανώτατα μισθώματα για ακίνητα με χαμηλές προδιαγραφές ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης

Η πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok απευθύνεται στη γενιά «GenRent», που αντιμετωπίζει τη στεγαστική κρίση, με αφορμή τη viral ιστορία της Μελίνας που είδε το ενοίκιο της να διπλασιάζεται σε λίγες εβδομάδες

Στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τη στέγαση επικεντρώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με βίντεο του στο TikTok, με τίτλο «πάνω απ ‘όλα οι άνθρωποι».

Σημειώνει ότι με το «GenRent» το ΠΑΣΟΚ έχει «μια ολοκληρωμένη απάντηση σε κάθε όψη του ζητήματος της στέγασης» με ίδρυση Διεύθυνσης Κατοικίας για τον ορισμό ζωνών στεγαστικής πίεσης, με περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, καταργηση της golden visa, πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων, θέσπιση ανώτατων μισθωμάτων για ακίνητα που δεν πληρούν βασικές προδιαγραφές ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης.

Αφορμή για να απευθυνθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με ένα βίντεο στο TikTok στην GenRent, τη γενιά που βιώνει τη στεγαστική κρίση, αποτέλεσε η ιστορία της Μελίνας, η οποία πριν από τρεις εβδομάδες με ενα βίντεο στο TikTok που έγινε viral, «περιέγραψε με τον πιο ζωντανό τρόπο τη ραγδαία αύξηση των ενοικίων στα μεγάλα αστικά κέντρα», καθώς το ενοίκιο του διαμερίσματός της θα διπλασιαστεί, όπως την ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης.

«Λύσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες υπάρχουν. Για να σχεδιάσουν με αξιοπρέπεια και προοπτική το μέλλον τους. Έτσι... για την αλλαγή!», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τη στέγαση βρίσκεται στο www.genrent.gr

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

