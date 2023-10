Τοπική αυτοδιοίκηση μόνο στα λόγια…

Mόνον το 1% των δήμων τήρησε έστω κατά 50% τον προϋπολογισμό επενδύσεων το 2021! Την ίδια στιγμή οι υποψήφιοι στις εκλογές της Κυριακής ανέρχονται στις 150 χιλιάδες περίπου. Δηλαδή το 2% του πληθυσμού της χώρας. Εξ αυτών, μάλιστα, είναι και κάποιοι που ξεπερνούν τα 96 έτη ενώ, εις, έχει φτάσει στην ηλικία των 102 ετών!