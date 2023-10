Ψηφίζουμε τον καλύτερο

Δεν έχει καμιά σημασία, αν εκείνος που θα εκλεγεί θα έχει γαλάζιο χρώμα, πράσινο ή κόκκινο. Αυτά είναι για τα κόμματα που θέλουν να βάψουν τον χάρτη της χώρας στο χρώμα του κόμματος τους. Οι πολιτικές εντυπώσεις κρατούν λίγες μέρες. Ενώ ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης θα χειρίζεται τα προβλήματά μας για τα επόμενα πέντε χρόνια.