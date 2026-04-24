Ποιος φοβάται την Πόπη Παπανδρέου;

Αυτές τις μέρες όλοι είμαστε μάρτυρες μιας λεκτικής επίθεσης, κυρίως από συγκεκριμένο λίαν προβεβλημένο πολιτικό, κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ιδίως της Ευρωπαίας Εντεταλμένης Εισαγγελέως κ. Πόπης Παπανδρέου σε σημείο που μου θύμισε το κλασσικό θεατρικό έργο του Εντουαρντ Άλμπη «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ», που συμβολίζει την αλήθεια και τη ζωή χωρίς ψευδαισθήσεις.

Φοβάμαι, ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός αγνοεί αυτό που οι παλιοί πολιτικοί από πείρας έλεγαν «μην τα βάζετε με τη Δικαιοσύνη, δεν θα σας βγει σε καλό», όπως συνέβη με την περίπτωση του αοίδιμου Χρήστου Σαρτζετάκη, που εκλέχτηκε Πρόεδρος της Δημοκρατίας όχι τόσο από την εξαιρετική δουλειά που ως ανακριτής στην υπόθεση Λαμπράκη έκανε, αλλά από τις εξαιτίας αυτής επιθέσεις και διώξεις που υπέστη.

Επιπλέον ο συγκεκριμένος πολιτικός ανεπίτρεπτα προέβη σε υποδείξεις στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ΑΠ να μην ανανεώσει τη θητεία της κ. Παπανδρέου, που προκάλεσαν ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για παρέμβαση στη δικαιοσύνη.

Το ΑΔΣ συντίθεται από τον Πρόεδρο και Εισαγγελέα ΑΠ και 9 Αρεοπαγίτες, που ασφαλώς δεν θα λάβει υπόψη τις υποδείξεις, αν όμως δεν ανανεώσουν τη θητεία της κ. Παπανδρέου θα εκτεθούν στην κοινή γνώμη ότι υποκύπτουν σε παρεμβάσεις. Έτσι, όμως, έμμεσα ο πολιτικός συνηγορεί για την ανανέωση της θητείας της Πόπης Παπανδρέου. Εξάλλου μια τέτοια απόφαση θα μετρήσει αρνητικά στη διεθνή κατάταξη της χώρας μας ως προς τη δικαστική ανεξαρτησία (κατατάσσεται στην 47η θέση μεταξύ 142 χωρών).

Η OLAF (European Ant-Fraud Office) είναι το ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διερευνά τις περιπτώσεις απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε. Παράλληλα με τον 2017/1939 κανονισμό της Ε.Ε. συστήθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (ΕΕ) και άρχισε να λειτουργεί από τον Μάρτιο 2021 ως ενιαία αρχή σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες με έδρα το Λουξεμβούργο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ανεξάρτητο όργανο της Ε.Ε. με αρμοδιότητα την έρευνα, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη για την τέλεση αδικημάτων σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε. Η δομή της συνίσταται σε δύο επίπεδα: το Κεντρικό και το Εθνικό Αποκεντρωμένο. Το Κεντρικό αποτελείται από τον Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα και από 24 εισαγγελείς, έναν από κάθε μια συμμετέχουσα χώρα-μέλος της ΕΕ, που συγκροτούν το συμβούλιο (Κολλέγιο) της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το Εθνικό Αποκεντρωμένο επίπεδο αποτελείται από τους εντεταλμένους εισαγγελείς (ΕΕΕ), που είναι ενεργά μέλη της εισαγγελικής αρχής του αντίστοιχου κράτους και έχουν έδρα στη συμμετέχουσα χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαχειρίζεται τις καταγγελίες που αφορούν αξιόποινες πράξεις σε βάρος των συμφερόντων της Ε.Ε., οι οποίες καταχωρούνται στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και στη συνέχεια ανατίθεται σε ΕΕΕ για τη διενέργεια έρευνας, που τη συνεχίζει μέχρι την ολοκλήρωσή της. Τμήμα της Ευρωπαικής Εισαγγελίας, που αποτελείται από 3 μέλη από χώρες διαφορετικές από αυτή που εκτελείται η έρευνα, παρακολουθούν τις ενέργειες του ΕΕΕ και έτσι εξασφαλίζεται επιπλέον αμεροληψία και ανεξαρτησία.

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό και το ν.4786/2021 η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από το ΑΔΣ του ΑΠ μεταξύ των ενδιαφερόμενων εισαγγελικών λειτουργών, που κατόπιν σχετικής προκήρυξης έχουν υποβάλλει αίτηση. Η απόφαση του ΑΔΣ μαζί με τον σχετικό φάκελο μεταβιβάζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης στην Ευρωπαική Εισαγγελία. Ο διορισμός των ΕΕΕ γίνεται από το Κολλέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά από γραπτή πρόταση του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα, που κρίνει αν τα πρόσωπα, που προτάθηκαν από το κράτος -μέλος πληρούν τα κριτήρια επιλογής. Η θητεία είναι πενταετής με δυνατότητα ανανέωσης, που ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία. Έξι μήνες πριν τη λήξη της πενταετούς θητείας το Κολλέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά από πρόταση του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα και μετά αξιολόγηση της θητείας του ΕΕΕ αποφασίζει για την ανανέωση της θητείας του ΕΕΕ.

Το Νοέμβριο 2025 το Κολλέγιο της ΕΕ αποφάσισε την ανανέωση τριών ημεδαπών ΕΕΕ, μετά αξιολόγηση της θητείας τους, που θα λήξει τέλη Ιουνίου 2026. Εντός του Μαΐου το ΑΔΣ του ΑΠ θα αποφανθεί για την ανανέωση της θητείας των τριών ΕΕΕ, αλλά κατόπιν της θετικής εισηγήσεως της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της προηγούμενης δικής του θετικής κρισης και με δεδομένο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διενεργούμενη από αυτούς έρευνα σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ, η ανανέωση της θητείας τους δεν θα αποτελέσει έκπληξη. Άλλωστε μετά την άρση της ασυλίας 11 συν 2 βουλευτών της ΝΔ από την Ολομέλεια της Βουλής σχεδόν παμψηφεί, δεν υπάρχει στάδιο αμφισβητήσεως των αρμοδιοτήτων και πράξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

* Ο Λέανδρος Τ. Ρακιντζής είναι Αρεοπαγίτης ε.τ.