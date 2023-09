Η εκλογή Κασσελάκη

Ιδού λοιπόν η μεγάλη πρόκληση για το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί οι 150 χιλιάδες πολίτες αυτό φωνάζουν. Για την ισχυρή αντιπολίτευση και τις ριζοσπαστικές αλλαγές στο κόμμα.