Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ: Δήλωσε ότι αγαπά τη Rosalia, έναν χρόνο μετά τον χωρισμό τους

Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ (Jeremy Allen White) εξέφρασε την αγάπη του για τη Rosalía, έναν χρόνο μετά τον χωρισμό τους. Κατά τη διάρκεια της προώθησης της νέας του ταινίας, «Springsteen: Deliver Me from Nowhere» στην Ισπανία, ο σταρ ρωτήθηκε στο κόκκινο χαλί από το Los 40 ποια είναι η αγαπημένη του Ισπανίδα καλλιτέχνιδα.

«Η Rosa, η Rosalía, την αγαπώ πολύ» παραδέχτηκε ο Γουάιτ και συνέχισε λέγοντας για την πρώην του: «Είναι υπέροχη. Κατά τα άλλα, όχι, δεν μου έρχεται κάποιος άλλος στο μυαλό».

Η σχέση τους έγινε πρωτοσέλιδο τον Οκτώβριο του 2023, όταν ο φακός του TMZ τους εντόπισε μαζί σε μια χαλαρή έξοδο σε λαϊκή αγορά. Οι φήμες εκτοξεύτηκαν ένα μήνα αργότερα, όταν φωτογραφήθηκαν ξανά σε ένα πάρκινγκ του Λος Άντζελες. Στα τέλη του ίδιου χρόνου το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση πιασμένο χέρι-χέρι, ενώ εντοπίστηκε να βγαίνει από εστιατόριο λίγες εβδομάδες αργότερα.

Ωστόσο, η τελευταία κοινή τους εμφάνιση ήταν τον Ιούλιο του 2024, όταν η Rosalía συνόδευσε τον ηθοποιό σε εκδήλωση στο Λος Άντζελες, με αφορμή την πρεμιέρα της 3ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς «The Bear», σύμφωνα με το People.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βραβευμένος σταρ υποδύεται τον Μπρους Σπρίνγκστιν στη νέα του ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σκοτ Κούπερ.

Το «Springsteen: Deliver Me from Nowhere» επικεντρώνεται στη δημιουργία του εμβληματικού άλμπουμ «Nebraska» το 1982, την περίοδο που ο θρυλικός τραγουδιστής, ένας νεαρός τότε καλλιτέχνης, πάλευε να συμφιλιώσει τις πιέσεις της επιτυχίας με τα «φαντάσματα» του παρελθόντος του.

Το καστ συμπληρώνουν οι Τζέρεμι Στρονγκ, Στίβεν Γκράχαμ, Οντέσα Γιανγκ, Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Τζόνι Κανιζάρο, Χάρισον Γκίλμπερτσον, Μαρκ Μάρον, Ντέιβιντ Κραμχολτζ και Κρις Τζέιμς. Το «Springsteen: Deliver Me from Nowhere» αναμένεται στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 23 Οκτωβρίου.

