Ντάνιελ Κρεγκ και Κίλιαν Μέρφι έρχονται τον Μάρτιο στην Ελλάδα για γυρίσματα

Η Ελλάδα ζει στον απόλυτο χολιγουντιανό παλμό αφού μετά την αφίξη του Μπραντ Πιτ στην Υδρα, τώρα η χώρα ετοιμάζεται να υποδεχτεί δύο ακόμα σούπερ σταρ, τον Daniel Craig και τον Cillian Murphy.

Οι δύο ηθοποιοί, μαζί με την Michelle Williams, θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα ταινία του σκηνοθέτη του «La La Land», Damien Chazelle.

Ο τίτλος της παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, αλλά τα γυρίσματα θα γίνουν σε Αθήνα και Κέρκυρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η παραγωγή θα μείνει 10 εβδομάδες στην Ελλάδα, επτά στην Αθήνα και τρεις στην Κέρκυρα.

Η ταινία περιπέτειας, με κεντρικό θέμα αυτό των φυλακών, θα εκμεταλλευτεί στο έπακρο τους ελληνικούς εξωτερικούς χώρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.