Μπιάνκα Σενσόρι-Κάνιε Γουέστ: Μαζί σε κλινική αποτοξίνωσης στην Ισπανία - Το τελεσίγραφο…

Ο Κάνιε Γουέστ φέρεται να έλαβε «μια ακόμη ευκαιρία» από τη σύζυγό του, Μπιάνκα Σενσόρι, αφού ζήτησε βοήθεια για την ολοένα και πιο ασταθή συμπεριφορά του, σε εξειδικευμένο κέντρο θεραπείας στην Ισπανία.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το ζευγάρι ταξίδεψε μαζί σε κλινική αποτοξίνωσης και ψυχικής υποστήριξης, έπειτα από τελεσίγραφο της 31χρονης Σενσόρι, μετά από μια σειρά δημόσιων εκρήξεων του διάσημου ράπερ που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις παγκοσμίως.

Ο Κάνιε Γουέστ προσπαθεί το τελευταίο διάστημα να αποκαταστήσει την κατεστραμμένη δημόσια εικόνα του, ύστερα από δηλώσεις που περιλάμβαναν ανοιχτή εξύμνηση του Χίτλερ, αντισημιτικό λόγο και ισχυρισμούς ότι ελέγχει την προκλητική γκαρνταρόμπα της συζύγου του.

Kanye West and wife Bianca Censori 'flew to Spanish rehab clinic for counselling after she issued marriage ultimatum' following rapper's string of public meltdowns https://t.co/9dVhI92Ody — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 25, 2026

Οι συμπεριφορές αυτές όχι μόνο προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή, αλλά είχαν και σοβαρό επαγγελματικό κόστος, καθώς ο ράπερ έχασε συνεργασίες με κολοσσούς όπως η Adidas και η Balenciaga, ενώ απομακρύνθηκε και από την εταιρεία εκπροσώπησής του, τη CAA.

Πηγές από το κοντινό τους περιβάλλον αναφέρουν ότι το ζευγάρι βρέθηκε πολύ κοντά στον χωρισμό. Ο 48χρονος Γουέστ, ο οποίος έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή από το 2016, φέρεται να βρισκόταν σε οριακή κατάσταση. «Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν έτοιμοι να τραβήξουν χωριστούς δρόμους», δήλωσε πηγή στην εφημερίδα «The Sun». «Σε μια πράξη ακραίας γενναιότητας, η Μπιάνκα αποφάσισε να του δώσει ακόμη μία ευκαιρία, θέτοντας σαφή όρια».

Η ίδια πηγή ανέφερε πως η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, το μανιακό δημιουργικό του μυαλό και η ένταση της προσωπικότητάς του έκαναν τη σχέση εξαιρετικά δύσκολη, ωστόσο αποτέλεσαν και το κίνητρο που τον ώθησε να ζητήσει βοήθεια. Το ζευγάρι βρέθηκε στη Balance Rehab Clinic στη Μαγιόρκα, ένα πολυτελές κέντρο ευεξίας που εξειδικεύεται στην ψυχική υγεία.

«Το γεγονός ότι ο Κάνιε ταξίδεψε μαζί της ήταν καθοριστικό για την Μπιάνκα», ανέφερε άτομο από το περιβάλλον τους. «Τους έδωσε την ευκαιρία να αποσυνδεθούν, να συζητήσουν ουσιαστικά και να συμμετάσχουν σε κοινές συνεδρίες συμβουλευτικής».

Αργότερα, ο καλλιτέχνης συνέχισε τη θεραπεία του σε ξεχωριστή κλινική στην Ελβετία, με φίλους του να επισημαίνουν εμφανή βελτίωση τόσο στην εξωτερική του εικόνα όσο και στη συμπεριφορά του. Άτομα από τον κύκλο του ράπερ δηλώνουν ότι η παρουσία της Σενσόρι αποδείχθηκε καταλυτική. «Ήταν έτοιμη να φύγει πολύ μακριά», ανέφερε φίλος του «Ye».

Φωτογραφία: «Vanity Fair»

Τον Ιανουάριο, ο ράπερ, γνωστός πλέον και ως Ye, ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις, ενώ παραδέχθηκε ότι «έφτασε στο ναδίρ» και ότι η σύζυγός του ήταν εκείνη που τον ενθάρρυνε «να ζητήσει επιτέλους βοήθεια». «Δεν ζητώ συμπάθεια ή άφεση αμαρτιών», έγραψε. «Ζητώ υπομονή και κατανόηση, καθώς προσπαθώ να βρω τον δρόμο για το σπίτι».

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «Vanity Fair», η Μπιάνκα Σενσόρι μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές: «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι εκεί. Αυτή η χρονιά ήταν σαν να έκανα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση για μήνες. Έχω την αγάπη και την ενσυναίσθηση να το αντέξω και ξέρω ότι ο κόσμος συχνά δεν έχει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.