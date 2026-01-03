Η Emily Ratajkowski στην Αθήνα: Τα στιγμιότυπα από τις διακοπές της και τα παραδοσιακά πιάτα που δοκίμασε

Στην Αθήνα βρίσκεται αυτές τις ώρες η Emily Ratajkowski, η οποία φαίνεται να απολαμβάνει χαλαρές στιγμές στην ελληνική πρωτεύουσα.

Το διεθνές μοντέλο και ηθοποιός μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στα social media στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, δίνοντας μια μικρή «γεύση» από το πώς περνά τις διακοπές της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Αθήνα δεν βρίσκεται μόνη της, καθώς φέρεται να συνοδεύεται από τον σύντροφό της, Ρομέν Γαβρά, γιο του καταξιωμένου σκηνοθέτη, Κώστα Γαβρά. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και αρκετό καιρό, κρατώντας ωστόσο χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή.

Η Emily Ratajkowski μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις γαστρονομικές της επιλογές στην Αθήνα, επιλέγοντας παραδοσιακό εστιατόριο στην Πλάκα και δοκιμάζοντας τοπικά εδέσματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και μια ανάρτησή της που αποκαλύπτει την αγάπη της για την ελληνική τέχνη. Όπως φαίνεται, η Ratajkowski επένδυσε σε έργο του σπουδαίου Έλληνα καλλιτέχνη Γιάννη Γαίτη, αποκτώντας ένα αντίτυπο του εμβληματικού πίνακα «Ιπτάμενος Άνθρωπος», ένα από τα χαρακτηριστικά έργα του καλλιτέχνη.

Πηγή: skai.gr

