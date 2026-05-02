Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενέκρινε το Coartem Baby, την πρώτη θεραπεία κατά της ελονοσίας για βρέφη, εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για την ευρεία χρήση της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε περιοχές της Αφρικής, έως και το 18% των παιδιών κάτω των έξι μηνών μολύνονται από ελονοσία, όμως μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ασφαλής θεραπεία για τα μικρότερα παιδιά. Το 2024 καταγράφηκαν 610.000 θάνατοι από ελονοσία, περίπου τα τρία τέταρτα των οποίων αφορούσαν παιδιά κάτω των πέντε ετών στην Αφρική.

Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι μέχρι τώρα οι περιπτώσεις των βρεφών που νοσούσαν με ελονοσία αντιμετωπίζονταν με σκευάσματα σχεδιασμένα για μεγαλύτερα παιδιά, «γεγονός που αύξανε τον κίνδυνο δημιουργίας λαθών στη δοσολογία και κατά συνέπεια την αύξηση των παρενεργειών και της τοξικότητας».

Οι ειδικοί στον τομέα της υγείας ελπίζουν ότι το Coartem Baby, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βρέφη με βάρος ακόμη και 2 κιλά, θα καλύψει αυτό το θεραπευτικό κενό. Το φάρμακο διατίθεται σε δισκία με γεύση γλυκού κερασιού που μπορούν να διαλυθούν σε υγρό, συμπεριλαμβανομένου του μητρικού γάλακτος.

«Σήμερα η ιστορία αλλάζει»

«Για αιώνες, η ελονοσία στερούσε τη ζωή σε παιδιά και έκανε τις κοινότητες φτωχότερες, στερώντας τους την ελπίδα για το μέλλον», δήλωσε ο Δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, γενικός διευθυντής του ΠΟΥ. «Όμως σήμερα, η ιστορία αλλάζει», σημείωσε.

Το Coartem Baby έχει πλέον λάβει την έγκριση από τον ΠΟΥ, γεγονός που σημαίνει ότι πληροί διεθνή πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας και θα επιτρέψει σε πολλές χώρες με υψηλά ποσοστά ελονοσίας, ιδιαίτερα στην υποσαχάρια Αφρική, να το προμηθευτούν και να το διαθέσουν στον δημόσιο τομέα.

Ο Γκεμπρεγέσους δήλωσε ότι νέα εμβόλια και διαγνωστικά τεστ, συνδυαστικά με τα αντικουνουπικά νέας γενιάς, συμβάλλουν στην ανατροπή της πορείας της νόσου που μεταδίδεται από τα κουνούπια.

Το Coartem Baby περιέχει δύο ανθελονοσιακά φάρμακα, την αρτεμεθέρη και τη λουμέφαντρίνη, και αναπτύχθηκε από τη φαρμακευτική εταιρεία Novartis και τον οργανισμό Medicines for Malaria Venture (MMV).

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την αυξανόμενη έρευνα που αμφισβητεί την παλαιότερη αντίληψη ότι τα πολύ μικρά βρέφη δεν μπορούν να μολυνθούν από ελονοσία επειδή διατηρούν ανοσία που τους μεταδίδεται από τη μητέρα κατά την εγκυμοσύνη και στη συνέχεια κατά τον θηλασμό.

Ο Δρ Μάρτιν Φίτσετ, διευθύνων σύμβουλος του MMV, δήλωσε: «Για πολύ καιρό, τα νεογέννητα και τα μικρά βρέφη με ελονοσία παραμελούνταν, επειδή οι υπάρχουσες θεραπείες δεν είχαν σχεδιαστεί έχοντας στο μυαλό τους το ενδεχόμενο τα παιδιά να νοσούν». Χαρακτήρισε την απόφαση του ΠΟΥ «σημαντικό ορόσημο για τη δημόσια υγεία».

Η Γκάνα έχει ήδη λάβει τη θεραπεία

Η θεραπεία έχει ήδη εισαχθεί στη Γκάνα. Ο μικρός Wonder, που είναι τώρα οκτώ μηνών, ήταν από τους πρώτους ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο, όταν ήταν 12 εβδομάδων. Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν αυξημένα επίπεδα του παρασίτου της ελονοσίας στο αίμα του.

«Φοβήθηκα πολύ όταν ο γιος μου έπαθε ελονοσία, επειδή γεννήθηκε λιποβαρής», είπε η μητέρα του, Ναόμι. Οι γιατροί κατάφεραν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο Coartem Baby και σήμερα το παιδί είναι υγιές και αναπτύσσεται κανονικά.

«Ως γιατροί, είχαμε την τάση να αναζητούμε την ελονοσία σε μεγαλύτερα παιδιά, αλλά όταν αρρώσταιναν νεογέννητα, κανείς δεν φαινόταν να ξέρει τι να κάνει», δήλωσε ο Δρ Εμάνουελ Αϊντού, παιδίατρος στο Νοσοκομείο Methodist στο Ankaase της Γκάνας. «Το γεγονός ότι υπάρχει πλέον μια νέα θεραπεία ειδικά σχεδιασμένη για βρέφη, η οποία είναι καλά ανεκτή, μας δίνει αυτοπεποίθηση».

Η Novartis δήλωσε ότι θα διαθέσει τη θεραπεία «σε μεγάλο βαθμό χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα στις περιοχές όπου η ελονοσία είναι ενδημική».



Πηγή: skai.gr

