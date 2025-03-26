Περισσότεροι από 3,8 εκατομμύρια θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα αποφεύχθηκαν στις ΗΠΑ κατά την περίοδο 1970-2022, λόγω της σημαντικής μείωσης του καπνίσματος που προήλθε από τον έλεγχο του καπνού. Αυτό διαπίστωσαν ερευνητές της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και η έρευνά τους δημοσιεύθηκε στο «CA: A Cancer Journal for Clinicians».

Οι ερευνητές ανέλυσαν πληροφορίες χρησιμοποιώντας τα δεδομένα θνησιμότητας του Εθνικού Κέντρου Στατιστικής Υγείας για την περίοδο 1970-2022.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι κατά την περίοδο αυτή αποτράπηκαν 3.856.240 θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα (2.246.610 σε άνδρες και 1.609.630 σε γυναίκες) και κερδήθηκαν περισσότερα από 76 εκατομμύρια ανθρωποέτη ζωής, με μέσο όρο 19,8 τα ανθρωποέτη ζωής κερδισμένα ανά θάνατο που αποτράπηκε.

Ο αριθμός των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα που αποτράπηκαν αντιπροσώπευε το 51,4% των εκτιμώμενων μειώσεων στους συνολικούς θανάτους από καρκίνο και ήταν σημαντικά μεγαλύτερος στους άνδρες (60,1%) από ό,τι στις γυναίκες (42,7%).

Ωστόσο, «παρά τα ευρήματα αυτά, ο καρκίνος του πνεύμονα εξακολουθεί να είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και η νοσηρότητα και η θνησιμότητα από άλλους καρκίνους ή ασθένειες που αποδίδονται στο κάπνισμα παραμένουν υψηλές», σημειώνει ο Φαρχάντ Ισλάμι, επιστημονικός διευθυντής της έρευνας για τις ανισότητες στον καρκίνο στην Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Ο ίδιος τονίζει ότι «χρειαζόμαστε μια ισχυρότερη δέσμευση σε τοπικό, πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο για να βοηθήσουμε στην περαιτέρω μείωση του καπνίσματος και να αυξήσουμε σημαντικά την πρόοδο κατά της θνησιμότητας που σχετίζεται με το κάπνισμα. Είναι επίσης σημαντικό αυτά τα προγράμματα ελέγχου του καπνίσματος να σχεδιάζονται έτσι ώστε να απευθύνονται σε ομάδες με υψηλότερο κίνδυνο καπνίσματος, όπως άτομα με χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, για να βοηθήσουν να σωθούν ακόμη περισσότερες ζωές».

Στην κατεύθυνση αυτή παρουσιάζει ως παράδειγμα το στοιχείο ότι ο επιπολασμός του καπνίσματος και τα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο του πνεύμονα σε άτομα με απολυτήριο λυκείου ή χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο είναι πέντε φορές υψηλότερα σε σύγκριση με άτομα με πτυχίο κολεγίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

