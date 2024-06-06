Μια επαναστατική θεραπεία για την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας ανακάλυψαν ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, του Παγκόσμιο Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας του Λονδίνου και της εταιρείας-τεχνοβλαστού του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ «Cirrus Therapeutics».
Η έρευνα παρουσιάζεται στο εξώφυλλο του περιοδικού «Science Translational Medicine».
Οι ερευνητές εντόπισαν ότι η αύξηση των επιπέδων μιας συγκεκριμένης πρωτεΐνης (IRAK-M) στα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς θα μπορούσε να προσφέρει μια νέα και εξαιρετικά αποτελεσματική θεραπεία για την κύρια αιτία απώλειας όρασης μεταξύ των ηλικιωμένων.
Υπολογίζεται ότι η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας επηρεάζει περίπου 200 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σε 288 εκατομμύρια μέχρι το 2040. Η ακριβής αιτία είναι πολύπλοκη και πιστεύεται ότι περιλαμβάνει έναν συνδυασμό παραγόντων γήρανσης, περιβάλλοντος και τρόπου ζωής.
