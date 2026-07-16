Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε ισόγειο επιχείρησης τροφίμων και κρεάτων επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν έξι οχήματα της Πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες.

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά, ενώ την περιοχή κάλυψε ένα μαύρο σύννεφο καπνού, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο ρεύμα προς Μενίδι.

Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε κατάστημα στον δήμο Αχαρνών. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026

Πηγή: skai.gr

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