Πλημμύρες σαρώνουν την κεντρική Χιλή - Δύο νεκροί και τρεις αγνοούμενοι

Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις αγνοούνται εξαιτίας των πλημμυρών τις οποίες προκάλεσαν σφοδρές βροχοπτώσεις στην κεντρική Χιλή, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ο πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόριτς.

«Δυστυχώς, δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πτώσεων δέντρων (...), άλλοι τρεις αγνοούνται», δήλωσε ο κ. Μπόριτς.

Ο χιλιανός πρόεδρος πρόσθεσε πως 1.002 πολίτες αναγκάστηκαν να μεταβούν σε προσωρινά καταφύγια και ότι κοινότητες στην επαρχία Βαλπαραΐσο πλήττονται από διακοπές της ύδρευσης.

