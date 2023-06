Νεκρός μοτοσικλετιστής στη Θεσσαλονίκη: Η μηχανή του συγκρούστηκε με λεωφορείο της Πολεμικής Αεροπορίας

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Τροχαία.

Oδηγός μηχανής μικρού κυβισμού (παπάκι) έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, νωρίτερα.

Το δίκυκλο που οδηγούσε ο άτυχος άντρας, περίπου 40 ετών, συγκρούστηκε με λεωφορείο της πολεμικής αεροπορίας, στην οδό Τσιμισκή στο ύψος της Αγίας Σοφίας.

