Η προσέλκυση περισσότερων αμερικανικών επενδύσεων στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και ακόμη μεγαλύτερου αριθμού Αμερικανών τουριστών ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας και ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης, στην πρώτη συνάντηση που είχαν, σήμερα, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη. Η συνάντηση έγινε σε θερμό κλίμα, με τον κ. Τσούνη να χαριτολογεί λέγοντας ουσιαστικά ότι θα έχει… μόνιμη παρουσία στην Κεντρική Μακεδονία.

Στις κοινές δηλώσεις μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Τζιτζικώστας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη συνάντηση με τον κ. Τσούνη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «γνώρισα όχι απλώς έναν καλό φίλο της Ελλάδας, αλλά έναν Έλληνα στην καρδιά», με τον πρέσβη των ΗΠΑ να τον ευχαριστεί για την εγκάρδια «ελληνική φιλοξενία». Όπως είπε ο περιφερειάρχης, διαπίστωσε από τη συζήτηση τη διάθεση από την πλευρά του κ. Τσούνη για συνεργασία ώστε η πολύ καλή σχέση που είχε «χτιστεί» τα προηγούμενα χρόνια με τον προκάτοχο του νέου πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ, να συνεχιστεί.

Ο κ. Τζιτζικώστας παρουσίασε συνοπτικά στο νέο πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών το έργο που γίνεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και τα σχέδια για το μέλλον, υπογραμμίζοντας πως «υπάρχει ξεκάθαρα συναντίληψη ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με μια λογική αναπτυξιακή για την περιοχή». Μάλιστα, κατά την υποδοχή του κ. Τσούνη τού έδειξε από το μπαλκόνι του γραφείου του το πώς αναπτύσσεται η πόλη, ενημερώνοντάς τον παράλληλα για τις ενέργειες που γίνονται για το νέο παραλιακό μέτωπο.

«Οι πυλώνες πάνω στους οποίους χτίζουμε την πολιτική μας ως Περιφέρεια είναι οι πυλώνες που μπορούν να υποστηριχθούν από την περιοχή και τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που έχουμε ως περιοχή, και ο πρέσβης είναι και θα είναι στη διάθεσή μας προκειμένου να συνεχίσουμε τον αγώνα για προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων στην περιοχή της Κ. Μακεδονίας, οι οποίες όχι μόνο φέρνουν επιπλέον εισόδημα στον τόπο μας, αλλά δημιουργούν πολλές και καλές θέσεις εργασίας», σημείωσε ο περιφερειάρχης, επισημαίνοντας πως συμφώνησε με τον κ. Τσούνη αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα: και της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Wonderful to meet Governor @tzitzikostas to discuss how the 🇺🇸&🇬🇷 can strengthen our cooperation in northern Greece, drawing more American investment to the region and putting a spotlight on the region as a destination for Hollywood movies and year-round tourism. pic.twitter.com/W1PeQPtU90

Η ατάκα του Αμερικανού πρέσβη

Ο κ. Τζιτζικώστας εμφανίστηκε επίσης βέβαιος ότι μετά το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις αρχές Ιουλίου, και τις συναντήσεις που θα έχει εκεί, «θα έχουμε ακόμα πιο συγκεκριμένα σχέδια και θα παρουσιάσουμε ακόμα πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες», ενώ κλείνοντας τις δηλώσεις του, καλωσόρισε τον νέο πρέσβη, με τη φράση «στην Κεντρική Μακεδονία θα αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας», για ν' ανταπαντήσει (στα ελληνικά) ο κ. Τσούνης: «εγώ είμαι σαν τον ξάδελφο, όταν έρχομαι στο σπίτι, ποτέ δεν φεύγω!».

Παίρνοντας τον λόγο, ο κ. Τσούνης δήλωσε πολύ υπερήφανος που είναι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα και μάλιστα σε μια περίοδο που οι διμερείς σχέσεις είναι τόσο ισχυρές, έκανε λόγο για μια «ιστορική εβδομάδα» στις σχέσεις των δύο χωρών μας, αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον, ενώ αναφέρθηκε και στην ενισχυμένη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, την οποία η Ελλάδα αξίζει επειδή, όπως είπε, «είναι πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και είναι ένας αξιόπιστος εταίρος».

Ο πρέσβης των ΗΠΑ τόνισε πως προσβλέπει σε περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων κατά τη διάρκεια της θητείας του αλλά και εμβάθυνση της συνεργασίας με τον Περιφερειάρχη «για να φέρουμε περισσότερες επενδύσεις και τουρίστες στην όμορφη περιοχή σας, επειδή αυτό σημαίνει περισσότερες θέσεις στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα, σημαίνει ευημερία, σταθερότητα, ειρήνη κι αυτό είναι το είδος της στάσης και συμπεριφοράς που θα ήλπιζε κάποιος να δει σ' αυτή τη σχέση».

Ενδεικτική του πολύ καλού κλίματος της συνάντησης ήταν η φράση του κ. Τσούνη ότι «είναι πάντα καλό να ξεκινάς μια συνάντηση ως περιφερειάρχης με πρέσβη και να την ολοκληρώνεις σαν δυο παλιοί, καλοί φίλοι», αλλά και τα τρία δώρα που τού προσέφερε ο κ. Τζιτζικώστας. Πρόκειται για τρεις φωτογραφικούς πίνακες που ξεκρέμασε από τους τοίχους του γραφείου του ο Περιφερειάρχης, όταν διαπίστωσε τον θαυμασμό του πρέσβη. Πρόκειται για τρεις φωτογραφίες του Γιάννη Ζαρζώνη που απεικονίζουν τον Μέγα Αλέξανδρο, το χρυσό στεφάνι της Βεργίνας και τη χρυσή λάρνακα του Φιλίππου Β'. Παραλαμβάνοντας τα δώρα, ο Αμερικανός πρέσβης είπε ότι εφεξής θα κοσμούν την πρεσβευτική κατοικία στην Αθήνα, γνωστή ως Jefferson House, που είναι το σπίτι όπου διαμένει ο εκάστοτε Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα από το 1947, ενώ στην πρόθεσή του να τα επιστρέψει με την ολοκλήρωση της θητείας του ώστε να συνεχίσουν να κοσμούν το γραφείο του κ. Τζιτζικώστα, ο περιφερειάρχης τού είπε πως θα ήθελε να μείνουν στην κατοχή του για πάντα.

"Η Θεσσαλονίκη είναι αγαπημένη μου πόλη"

«Η Θεσσαλονίκη είναι αγαπημένη μου πόλη, διότι ο πατέρας μου Δημήτρης με έφερε εδώ όταν ήμουν νέος, με πήγε στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου και μου μίλησε, μου έδωσε μαθήματα που δίνει ένας πατέρας στον γιο του για τις αξίες, για τις ρίζες μου, τις οποίες μου ζήτησε να μην ξεχάσω. Και τώρα ο γιος μου, που του έδωσα το όνομα του πατέρα μου, τελειώνει το σχολείο στην Αμερική και θα είναι εδώ σε ένα μήνα και θα τον φέρω σ' αυτή την πόλη που αγαπάω τόσο πολύ. Θα τον πάω στον Άγιο Δημήτριο, όπως με πήγε ο πατέρας μου κι εύχομαι να του δώσω τις ρίζες της οικογένειάς μου, της χώρας μου, τις ίδιες ρίζες που μου έμαθε ο πατέρας μου. Είμαι πολύ υπερήφανος που είμαι ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά συγκινημένος ο κ. Τσούνης.



I was moved by my visit to the Jewish Museum of Thessaloniki and meeting with President Saltiel to learn more about Thessaloniki’s Jewish past and plans for the Holocaust Museum of Greece, a reminder for us all of the lives lost and our need to stand united against anti-Semitism. pic.twitter.com/PzJRnkFfkT