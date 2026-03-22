Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα άνω των 22.000 ευρώ σε 17χρονο μοτοσικλετιστή για επικίνδυνη οδήγηση

Πρόστιμα, που ξεπερνούν τις 22.000 ευρώ, συνθέτουν το βαρύ τίμημα της επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς ενός 17χρονου μοτοσικλετιστή, μετά από καταδίωξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ, στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ανήλικος οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα δικυκλιστών αστυνομικών της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια ελέγχου και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ανήλικος προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια άλλων οδηγών και πεζών, ενώ παράλληλα διέπραξε σωρεία παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι αστυνομικοί, αφού τον συνέλαβαν για επικίνδυνη οδήγηση, κατέγραψαν και βεβαίωσαν το σύνολο των τροχονομικών παραβάσεων, με αποτέλεσμα ο ...λογαριασμός να ξεπεράσει τις 22.000 ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Με εντολή εισαγγελέα ο 17χρονος, ο οποίος επιπλέον στερείται άδειας οδήγησης, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία θα αποσταλεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή για τα περαιτέρω.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.