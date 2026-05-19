Θεσσαλονίκη: Πορεία για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων

Πορεία με αφορμή την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων που τιμάται σήμερα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (19/5) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από μέλη της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας αλλά και ποντιακών συλλόγων από διάφορες περιοχές της χώρας.

Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Αγίας Σοφίας και κατέληξε στο Τουρκικό προξενείο, επί της οδού Αγίου Δημητρίου.

Η πορεία έφτασε μερικά μέτρα μακριά από το τουρκικό προξενείο. Στο σημείο υπήρξε φραγμός των ΜΑΤ προκειμένου οι συμμετέχοντες στην πορεία να μην προσεγγίσουν το τουρκικό προξενείο.

Η αντιπροσωπεία της ΠΟΕ προσέγγισε το τουρκικό προξενείο, όμως δεν τους επετράπη να κολλήσουν το ψήφισμα στην πρόσοψη του κτηρίου, με την ΕΛΑΣ να τους υποδεικνύει να το κολλήσουν σε δέντρο δίπλα στο προξενείο. Οι εκπρόσωποι των Ποντίων αρνήθηκαν και εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την απαγόρευση από την ΕΛΑΣ.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων αλλά και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας.

Πόντιοι χορευτές, υπό τους ήχους ποντιακής λύρας, χόρεψαν Σέρρα, τον πυρρίχιο χορό των Ποντίων με το κοινό να τους καταχειροκροτεί.

Η 13χρονη Λουκία Κασαμάκη συγκίνησε το πλήθος κόσμου που έδωσε το παρών στην εκδήλωση τραγουδώντας τον ποντιακό θρήνο «Την πατρίδα μ’ έχασα» υπό τους ήχους της ποντιακής λύρας από τη Γεύση Σταφυλίδου.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αγίας Σοφίας με σύνθημα «Αν ξεχάσουμε θα χαθούμε», κεντρικός ομιλητής ήταν ο συγγραφέας και γεωστρατηγικός αναλυτής, Σάββας Καλεντερίδης. Στην ομιλία του ο κ. Καλεντερίδης έκανε μια ιστορική αναδρομή στα γεγονότα της Γενοκτονίας των Ποντίων χαρακτηρίζοντας την ως τη μεγαλύτερη καταστροφή της ιστορίας του Ελληνισμού.

«Ο αγώνας για τη γενοκτονία είναι η πιο διεθνιστική δημοκρατική, πατριωτική πράξη που μπορούν να κάνουν όλοι οι Έλληνες όχι μόνο για το παρελθόν, αλλά κυρίως για τις επόμενες γενιές. Τα κράτη έχουν μνήμη, την οποία αναπαράγουν. Είναι σαν ζωντανοί οργανισμοί. Το τουρκικό κράτος διατηρεί τη μνήμη της γενοκτονίας την οποία αναπαράγει αναλόγως με τις γεωπολιτικές συνθήκες που επικρατούν. Κι αυτό το έχουμε νιώσει στο πετσί μας με την εξόντωση του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης σε διάφορες φάσεις», ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Καλεντερίδης και πρόσθεσε:

«Ο αγώνας για τη γενοκτονία, κυρίως η διεθνοποίηση της γενοκτονίας μπορεί οδηγήσει την Τουρκία να κόψει το νήμα της μνήμης, να εγκαταλείψει τις πολιτικές της γενοκτονίας. Αν λειτουργήσουμε όλοι οι Έλληνες, ανεξαρτήτως καταγωγής, ενωμένοι, και υποχρεώσουμε την Τουρκία να κόψει το νήμα της μνήμης που αναπαράγει πολιτικές γενοκτονίας τότε θα έχουμε χτίσει τα θεμέλια για να οικοδομήσουμε την πραγματική φιλία και ειρήνη με τη γειτονική χώρα».

«Τιμούμε τα θύματα της Γενοκτονίας των Ποντίων και όσους κράτησαν ζωντανή τη μνήμη, τις ρίζες, και τις παραδόσεις», ανέφερε σε χαιρετισμό της στο περιθώριο της εκδήλωσης η υφυπουργός Εργασίας, Άννα Ευθυμίου.

«Το αίτημα για διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων παραμένει ζωντανό, ισχυρό και δίκαιο», υπογράμμισε στον χαιρετισμό της η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά.

Χαιρετισμό απηύθυνε και η αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Κυριακή Γιαννακίδου. «107 χρόνια κανείς δεν ξεχνά[…] Διεκδικούμε όλοι μαζί την αναγνώριση της Γενοκτονίας των προγόνων μας. Ο αγώνας συνεχίζεται χωρίς εκπτώσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Η ανάγνωση από τη Διεθνή Κοινότητα της Γενοκτονίας των Ποντίων είναι μόλις το πρώτο αλλά απαραίτητο βήμα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων γενοκτονιών που γίνονται στον πλανήτη», υπογράμμισε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Νίκος Κοέντας.

Στην εκδήλωση διαβάστηκε και το ψήφισμα της ΠΟΕ προς το τουρκικό προξενείο. «Ζητούμε από την τουρκική δημοκρατία την αναγνώριση των εγκλημάτων απέναντι στους προγόνους μας καθώς οι 353.000 άταφοι νεκροί α μας δολοφονήθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία», ανέφερε μεταξύ άλλων το ψήφισμα.

