Βέροια: Τραυματισμός 44χρονου από τρακτέρ που οδηγούσε ο 17χρονος ανιψιός του

Σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται 44χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε, χθες το απόγευμα, όταν παρασύρθηκε από γεωργικό ελκυστήρα (τρακτέρ) που οδηγούσε 17χρονος, σε αυλή σπιτιού στη Βέροια.

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.

Οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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