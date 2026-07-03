Κρήτη: Στη φυλακή 58χρονος που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να πνίξει 8χρονο

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 58χρονος που κατηγορείται για το πρωτοφανές περιστατικό επίθεσης σε βάρος 8χρονου τον οποίο, όπως καταγγέλλεται, ο άνδρας επιχείρησε να πνίξει με ένα μαξιλάρι, σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου.

Ο 58χρονος αμέσως μετά την απολογία του, το μεσημέρι της Παρασκευής, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Στον ίδιο είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απειλή και εξύβριση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων.

Τί δήλωσε ο δικηγόρος του

Ο Ανδρέας Μπαφάκης, συνήγορος υπεράσπισης του 58χρονου, υποστήριξε ότι διαθέτει αδιάσειστα στοιχεία τα οποία προσκόμισε και αποδεικνύουν την αθωότητα του εντολέα του, όσον αφορά την κατηγορία για κακούργημα, κάτι που θα φανεί σε δεύτερο χρόνο, όπως εκτίμησε.

“Δεν έχουμε καμία απόπειρα πνιγμού” δήλωσε στα ΜΜΕ. Ισχυρίστηκε πως ο 58χρονος εισήλθε στο διαμέρισμα αφού νωρίτερα τον είχαν καλέσει τα ίδια τα παιδιά, επιμένοντας πως τα στοιχεία της ιατροδικαστικής έκθεσης θα επιβεβαιώσουν την αθωότητα του πελάτη του.

Το χρονικό του περιστατικού

Όπως έγραψε το Cretalive, η μητέρα του παιδιού, που είναι διαζευγμένη, το μεσημέρι της 30ης Ιουνίου έφυγε για λίγο από το σπίτι της καθώς φροντίζει περιστασιακά έναν ηλικιωμένο.

Κατήγγειλε ότι δεν πρόλαβε καλά-καλά να φύγει και μέσα σε 10 λεπτά την είχε καλέσει στο τηλέφωνο ο 58χρονος σπιτονοικοκύρης, ο οποίος σε έξαλλη κατάσταση την ενημέρωσε ότι τα παιδιά της έκαναν φασαρία και είχαν σπάσει την πόρτα του υπνοδωματίου και αυτός νευρίασε και τους έριξε δυο χαστούκια.

Σύμφωνα με τη μητέρα, όταν έφυγε, άφησε το κλειδί στην εξώπορτα για να μην κλειδωθούν έξω τα παιδιά της, ενώ έμεινε μαζί τους και μια κοπέλα, φίλη της οικογένειας, για να τα επιβλέπει όσο εκείνη θα απουσίαζε. Κατά τη μητέρα, θα επέστρεφε πολύ γρήγορα.

Η 35χρονη ανησύχησε και πήρε αμέσως το δρόμο της επιστροφής για το σπίτι προκειμένου να μάθει τι είχε συμβεί. Τότε, ο 11χρονος γιος της περιέγραψε ότι ο σπιτονοικοκύρης είχε χτυπήσει τον μικρό του αδερφό με τα χέρια και τον καταδίωκε στο δρόμο.

Λίγο αργότερα η 35χρονη βρήκε τον 8χρονο να κλαίει μέσα στο σπίτι. Μάταια προσπαθούσε για ώρα να τον ηρεμήσει. Περιγράφεται ότι έκλαιγε ασταμάτητα. Κάποια στιγμή το αγοράκι ηρέμησε και τότε φέρεται να είπε στη μητέρα ότι ενώ έπαιζαν έσπασαν κατά λάθος την πόρτα, ότι ο σπιτονοικοκύρης τον χαστούκισε και τον έσπρωξε στον καναπέ, βάζοντας του ένα μαξιλάρι στο κεφάλι.

Αργότερα ο 58χρονος, σύμφωνα πάντα με όσα καταγγέλλονται, προσπάθησε να δικαιολογήσει την συμπεριφορά του, ζητώντας συγνώμη, όμως η μητέρα εμφανώς ταραγμένη και ανήσυχη, του ζήτησε να φύγει.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.