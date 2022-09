Πρόκληση από τον ψευδομουφτή Ξάνθης: Μιλά για «τουρκική» μειονότητα που «υφίσταται διακρίσεις»

Προκλητικές δηλώσεις στο πρακτορείο Anadolu έκανε ο νέος ψευδομουφτής Ξάνθης, Μουσταφά Τράμπα.

Ο μουσουλμάνος κληρικός μιλά για «πρακτικές διακρίσεων» που ασκούνται κατά της «τουρκικής» μειονότητας στην περιοχή της δυτικής Θράκης, λέγοντας ότι «οι ελληνικές αρχές θέλουν να εγκαταστήσουν χριστιανούς στα γραφεία των μουφτήδων».

Όπως δήλωσε ο ψευδομουφτής «η νομική βάση του θεσμού του μουφτή είναι η Συνθήκη των Αθηνών του 1913, ο Νόμος Νο. 2345 που θεσπίστηκε το 1920 και η Συνθήκη της Λωζάνης του 1923, αλλά η Ελλάδα παραβίασε τα θεμελιώδη δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας βάσει των δύο αυτών Συνθηκών», διορίζοντας από την πολιτεία άλλον μουφτή.

Επιτιθέμενος και στα ελληνικά ΜΜΕ, ισχυριζόμενος ότι τήρησαν «ανήθικη και παράνομη» στάση απέναντί του με την ανακοίνωση της υποψηφιότητας για μουφτή, ο Τράμπα είπε ότι αυτό που έγινε ήταν «ξεκάθαρη διάκριση που έβλαπτε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια» της μειονότητας, κάνοντας επίσης για «μαύρη προπαγάνδα».

Ο Τράμπα σημείωσε ότι παρόλο που η «τουρκική» μειονότητα μπορεί να προσεύχεται ελεύθερα στην Ελλάδα, οι θρησκευτικές τους ελευθερίες «παραβιάζονται σοβαρά» καθώς η ελληνική κυβέρνηση έχει εκδώσει διατάγματα με ισχύ νόμου «για να αποδυναμώσει το ίδρυμά μας και να το μετατρέψει σε κρατικό γραφείο».

«Οι πολιτικές της Ελλάδας απέναντι στις θρησκείες των μειονοτήτων είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα παρανομίας» συνεχίζει ο Τράμπα.

Τέλος, δήλωσε στο επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων ότι οι ελληνικές αρχές «βάζουν τα δυνατά τους» για να αποτρέψουν την επισκευή και τη συντήρηση των τζαμιών στην περιοχή.

Turkish minority faces discrimination in Greece, the newly elected Muslim cleric (mufti) in the country's Western Thrace region says https://t.co/tUMiWcFFxd pic.twitter.com/w7OZ6pQCRn