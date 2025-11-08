Πάτρα: Φωτιά στο πρώην ορφανοτροφείο θηλέων

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στις Αρχές για φωτιά στο πρώην Ορφανοτροφείο Θηλέων (νυν Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων) στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε 2 στρώματα και δεν υπάρχει ανησυχία καθώς έχει ήδη σβηστεί. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με 1 όχημα και 3 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με το The Best η φωτιά έσβησε πριν την άφιξη της πυροσβεστικής και είχαν απομακρυνθεί τα παιδιά από τον χώρο.

Πηγή: skai.gr

